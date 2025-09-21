أحمد الفيشاوي يكشف كواليس أحد مشاهد فيلم سفاح التجمع: هكذا أطل على جمهوره

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 02:13 مساءً - يواصل الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير أحدث أعماله السينمائية التي تحمل عنوان "سفاح التجمع"، وبالتزامن مع تصوير مشاهده، حرص على الترويج للفيلم، بنشر صورة للسيارة التي سوف يستخدمها السفاح، وهي الشخصية التي سوف يتقمصها " الفيشاوي" خلال أحداث العمل، وذلك عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وعلق بالقول:"أنا والمخرج وعربية السفاح.. قريبًا بجميع السينمات في مصر والوطن العربي".

فيلم "سفاح التجمع" مستوحى من قصة حقيقية

تدور أحداثحول جريمة حقيقية أثارت الرأي العام مؤخراً، بعد اكتشاف سلسلة من الضحايا، تورط فيها أحد الأشخاص، والذي تم القبض عليه ومحاكمته لاحقاً. وقد استوحى الكاتب والمخرج محمد صلاح العزب القصة من هذه الواقعة الصادمة؛ ليحولها إلى عمل سينمائي مليء بالإثارة والغموض.

كما يشارك في العمل إضافة لـ أحمد الفيشاوي عدد كبير من النجوم وهم صابرين، انتصار، سينتيا خليفة، مريم الجندي، آية سليم، يسرا المسعودي، وغفران محمد، والعمل تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.

جدير بالذكر، أنه عقب الإعلان عن تواجد الفنانة رنا رئيس ضمن فريق عمل فيلم "سفاح التجمع"، أعلن مؤلف العمل عن استبعادها وذلك عقب أزمتها الصحية الأخيرة التي تعرضت لها، وجعلتها تمكث في المستشفى لعدة أيام لتلقي العلاج اللازم.

تواجد سينمائي مميز لـ أحمد الفيشاوي في 2024

شاركفي العام الماضي 2024 في بطولة 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل"، وشارك في بطولته: شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، بدرية طلبة وتأليف حسام كمال وإخراج أحمد يسري، وقدم "" من خلاله اللون اللايت كوميدي. ثاني أفلامه وهو "السيستم" شارك في بطولته: طارق لطفي، نسرين طافش وبسنت شوقي، وجاءت قصته في إطار درامي اجتماعي، ثم اختتم "" تواجده في السينما من العام المنصرم ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك"، وشارك في بطولته: مي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ وآخرون.

