يحمل اسم سميحة أيوب.. تفاصيل الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس لمسرح المرأة قبل انطلاقه الخميس

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 02:13 مساءً - أيام قليلة وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة، المقرر أن تحمل اسم الفنانة الراحلة سميحة أيوب، تكريماً لمسيرتها الفنية المليئة بالأعمال الفنية الخالدة التي أضافت الكثير للفن المصري والعربي، وذلك بعدما قدمت أعمال فنية ذات رسالة هادفة.

ومن المُفترض أن تنطلق فعاليات الدورة المقبلة بداية من يوم الخميس المقبل 25سبتمبر، وحتى يوم الخميس الموافق 2 أكتوبر، تحت رئاسة الفنانة عبير لطفي، ويدير المهرجان الكاتبة والمخرجة عبير علي، والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم.

تكريم النجوم في مهرجان إيزيس

أعلنت إدارة المهرجان أنه خلال دورته الثالثة سيتم تكريم عدد من صناع الفن من بينهم الفنانة حنان سليمان، الفنانة فريدة فهمي، الفنانة عايدة فهمي، الفنانة معتزة عبد الصبور، المخرجة المنفذة علا فهمي، الأكاديمية د. منى صادق، الفنانة اللبنانية حنان الحاج علي، والممثلة والمخرجة الإيطالية آنا دورا دورنو.

عروض مميزة ضمن برنامج المهرجان

ستشهد الدورة المقبلة من المهرجان سبعة عروض مصرية متميزة، إضافة إلى عروض من لبنان وفلسطين وإيطاليا واليابان، وضيف الشرف إسبانيا التي ستشارك بعرضين.

سيتضمن برنامج المهرجان أيضا نداوت مميزة، ستنقسم محاورها الفكرية إلى ندوتين، الأولى ستكون عن الذكاء الاصطناعي واستخداماته الفنية وحقوق الملكية الفكرية، والثانية ضمن مسار "الشهادات" الذى يقام للدورة الثالثة على التوالي تحت عنوان "كيف نفذن من الحائط الشفاف"، بمشاركة فنانات وناقدات مثل سلوى محمد علي، مايسة زكي، وجهاد الديناري.

مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة تتشكل إدارته من المخرجة والممثلة عبير لطفي رئيسة المهرجان، والكاتبة والمخرجة عبير علي حزين والكاتبة والناقدة رشا عبد المنعم المديرتين الفنيتين للمهرجان ومصطفى محمد ومنى سليمان المديرين التنفيذيين.

يقام المهرجان تحت رعاية ودعم وزارة الثقافة، إلى جانب وزارة الشباب والرياضة والهيئة العربية للمسرح، المجلس القومي للمرأة، السفارة الهولندية بالقاهرة، وكالة التعاون الإيطالي، سفارة النرويج بالقاهرة، قطاع المسرح، المجلس الأعلى للثقافة، المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، صندوق التنمية الثقافية، مركز الهناجر للفنون، مسرح السامر، قبة الغوري.

