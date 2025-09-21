هل سيتزوج سام أصغري بعد طلاقه من بريتني سبيرز؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - صرّح سام أصغري مُدرب اللياقة البدنية والبالغ من العمر 31 عامًا، لـ "TMZ" بأنه لا يزال يُفكر في الزواج مرة أخرى على الرغم من انفصاله عن زوجته السابقة النجمة بريتني سبيرز والتي تقدم بطلب طلاق منها في عام 2023.

سام أصغري يؤكد بأنه يسعى للزواج من جديد

وكان قد سأل أحد المراسلين سام أصغري، الذي كان متواجدًا في لوس أنجلوس مع صديقته بروك إيرفين عما إذا كانا يُخططان لخطوبتهما قريبًا؟ فأجاب: "ربما، نعم، ربما".

وحينما تم سؤاله عن وجود محادثات بينه وبين وكيلة العقارات بروك إيرفين حول خطوبة محتملة، أكد مُدرب اللياقة البدنية سام أصغري قائلًا: "نعم.. وبأن الحياة تدور حول العيش والتجربة والاستمتاع".

سام أصغري يُعلن عن علاقته بـ بروك إيرفين رسميًا

وكان قد أعلنعن علاقته بـ بروك إيرفين لأول مرة خلال حفل amfAR الخيري والذي أقيم في لاس فيغاس- نوفمبر 2024- وصرح حينها لـ"People" على السجادة الحمراء بأنه "مستعد تمامًا" للمضي قدمًا في حياته بعد طلاقه، مؤكدًا بأنه عليه أن يُحافظ على إيجابية الحياة ويبقى واقعيًا ويفهم الحقيقة ويتعايش معها بدلًا من الإكتفاء بأراء الأخرين.

ومع بداية عام 2025، كشف سام أصغري وبروك إيرفين عن علاقتهما من خلال "إنستغرام" حيث نشر أصغري مجموعة من الصور وهو يُعانق إيرفين في أماكن مختلفة مع تعليق: "عام سعيد للجميع".

إنفصال سام أصغري عن بريتني سبيرز

قبل أن يجد الحب مع إيرفين، كانمتزوجاً من النجمة بريتني سبيرز بعد علاقة حب استمرت أعوام، حتى تزوجا عام 2022، لكنهما انفصلا عام 2023. وقد صرّح في وقتٍ سابق لـ"People" من خلا بيان قال فيه بأنه سيظل "يحبها دائمًا" رغم انفصالهما، وتمنى لها كل التوفيق في المستقبل.

وفي أغسطس 2023 كان قد تقدم سام أصغري بطلب الطلاق بعد مرور 14 شهرًا من الزواج، ولم يُرزق الزوجان السابقان بأطفال، إلا أنه كان صريحًا سابقًا بشأن رغبته في أن يكون أبًا مع بريتني سبيرز وتم الانتهاء من طلاقهما في مايو 2024.

وعلى جانبٍ آخر، كانت النجمة بريتني سبيرز متزوجة سابقًا من جيسون ألين ألكسندر وكيفن فيدرلاين، ولديها ولدان هما جايدن جيمس وشون بريستون.

