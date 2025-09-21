طليقة أحمد مكي: زواجنا استمر 3 سنوات.. والمقربون منه أفسدوا علاقتنا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 12:58 مساءً - أُثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد خروج دكتورة التجميل مي كمال الدين، وإعلانها لأول مرة، زواجها من الفنان أحمد مكي لفترة، قبل انفصالهما بفعل وجود ناس مقربة منه، إذ تصدر اسمه محركات البحث و"التريند" عبر منصات التواصل الإجتماعي.

ومن جانبها، قالت دكتورة التجميل مي كمال الدين، إنّ زواجها من أحمد مكي استمر قرابة 3 سنوات، قبل انفصالهما إثر توتر العلاقة بينهما، بعد وفاة والدته في فبراير الماضي، زاعمة أنّ فريق عمله وراء إفساد علاقتهما، إذ برأت أسرته من المزاعم المتداولة مؤخرًا بأنها صاحبة قرار إنهاء تلك العلاقة، قائلة: "أنا بحترم أسرته جدًا، وهم مش سبب في إنّ علاقتنا تنتهي، خصوصًا إن الغالبية منهم خارج مصر".

هل تزوج أحمد مكي سرًا؟

هل انزعج أحمد مكي من الحديث عن زواجه؟

من أفسد علاقة أحمد مكي وزوجته السابقة؟

طليقة أحمد مكي توجه له رسالة

آخر مشاركات أحمد مكي الفنية

وأضافت طليقة أحمد مكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، في برنامج "كلمة أخيرة" الذي يُعرض عبر قناة "أون"، أنها لم تكن تنوِ الحديث عن تلك الزيجة عبر منصات التواصل الإجتماعي، خصوصًا أنهايحبان الخصوصية، ولم تكن الحياة الشخصية مباحة أمام الرأي العام، مؤكدة أنّ السبب الرئيسي وراء الإعلان عن زواجها منه، هو تداول معلومات مغلوطة في الآونة الأخيرة، بشكلٍ يكاد يُشوه صورته.وتابعت: "أنا لست متفاعلة على السوشيال ميديا، لكن حرصت على توضيح بعد المعلومات، لأن هناك معلومات مغلوطة، والموضوع يضرأكثر منّي، كونه مشهورًا ونجمًا كبيرًا"، مؤكدة أنها لم تتواصل معه منذ فترة، إلا أنه بالطبع انزعج من حديثها عن الزيجة عبر منصات التواصل الإجتماعي، قائلة: "أنا بعتذر له، لكن أنا تكلمت كون الموضوع مشترك بينا، وأنا لن أقبل أي إساءة له".واستكملت: "أنا أعرفمن زمان جدًا، والموضوع تحول لزواج بشكلٍ محترم ولم أرَ منه شيء سيء إطلاقًا، وهو أغلى من الياقوت في حياتي، وظهوره في حياتي أضاف لي الكثير، وزواجنا كان قائم على المودة والاحترام"، متابعة: "الناس اللي أفسدت علاقتنا، مقربين منه وشغالة معاه، هم ميعرفوش أنا مين كويس، عشان أنا مش عايشة في مصر، وأنا ماكنتش فاهمة نظرتهم عنّي.. حاجات كتير بدأت تحصل بعد وفاة والدتها، مش عارفة دول أعداء ولا بيحبوه زيادة عن اللازم؟".واستطردت طليقة، قائلة: "كل ما أتمناه حاليًا إن ربنا يبعد الناس دي عنه، وبقوله: شكرًا.. كنت نعمة كبيرة في حياتي.. حصل لي تغير كبير في حياتي من أول يوم دخلت فيها، لكن الناس اللي حواليك حسبي الله ونعم الوكيل فيهم".

ومن جهةٍ أخرى، تألق النجم أحمد مكي خلال الماراثون الرمضاني الماضي 2025، من خلال مسلسل "الغاوي"، والذي عُرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان على قناة ON، شارك في بطولته بجانب أحمد مكي، كلّ من: عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير وأحمد كمال وآخرين، والعمل سيناريو وحوار طارق الكاشف ومحمود زهران، وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة سينرجي.

وتدور الأحداث في إطار شعبي حول شمس العدوي الذي يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجأة تنقلب حياته بعد تعرض صديقه للظلم.

https://www.instagram.com/p/DFqEdxoCmvO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFqEdxoCmvO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DFqEdxoCmvO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».