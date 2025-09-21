مي كساب توجه رسالة لزوجها: الراجل اللي كنت بتمناه طول عمري

مي كساب تتحدث عن زوجها أوكا

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 21 سبتمبر 2025 02:16 صباحاً - حلَّت الفنانةضيفة على برنامج "ضيفي" مع الإعلامي، وتحدثت خلال هذا اللقاء من القلب عن العديد من الأمور الخاصة بحياتها الشخصية والفنية، وكان من بينها حديثها عن زوجها المطرب الشعبيومدى قوة علاقتهما ومحبتهما لبعض، مؤكدة أنه الرجل الذي كانت تتمناه طوال حياتها.أكدت مي كساب عن قوة علاقتها بزوجها ومحبتها الكبيرة له، مشيرة أنها إذا رجع بها الزمن سوف تقوم باختياره للمرة الثانية؛ حيث قالت : "أنا دائمًا أقول له جملة أنه الرجل المثالي بالنسبة لي في كل شيء، وأنه لو رجع بيا الزمن سواء نجحت أو فشلت في حياتي معه، وهذا كله في علم الله، ولكن سيظل هو الرجل الذي كنت أتمناه طوال حياتي".متابعة: "وأتمنى أن أراه أفضل رجل في الحياة وأرجو أن يطيل الله بقاءه لي ولأولاده في حياتنا".وكانتقد روجت لأحدث أغانيها التي تجمعها بزوجها الفنان أوكا عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وحملت الأغنية اسم "هتعيشوا من غير رجالة إزاي"، وذلك قبل عرض فيلم "آخر راجل في العالم"، حيث تُستخدم الأغنية كجزء من الحملة الدعائية للعمل.ونشرت مي البوستر الخاص بالأغنية، وظهرت هي وزوجها وهما يرتديان زيًا فرعونيًا ويجلسان على كراسي فخمة تشبه كراسي الملوك، ذلك إلى جانب مقطع مصور قامت بنشره في وقت سابق وهما يقدمان الأغنية بطريقة بسيطة وعفوية في المنزل.والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكس وماستر أحمد وحيد كينج، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، كما جذب البوستر الرسمي للأغنية الأنظار، إذ ظهر الثنائي بستايل مستوحى من الحضارة الفرعونية، في إطلالة تجمع بين الأصالة والحداثة، مما أضاف لمسة بصرية مميزة على الحملة الترويجية.اطلعوا على بمقطع فيديو ورسالة مؤثرة: مي كساب تحتفل بمرور 10 سنوات على زواجها من أوكافيلم "آخر راجل في العالم" من بطولة: أيمن منصور، مي كساب، بيومي فؤاد، محمد محمود، انتصار، حمزة العيلي، لبنى عزت، عايدة رياض، إبرام سمير، سامي مغاوري، ومن قصة هشام هلال، تأليف أحمد رجب وإسلام شتا، وإخراج أسامة عرابي.وكانت الشركة المنتجة طرحت الإعلان الرسمي لفيلم "آخر رجل في العالم"؛ حيث ظهر البطل أيمن منصور، وهو داخل مقبرة مهجورة، ويتمنى أنّ يكون أجمد وأحلى وآخر رجل في العالم؛ حيث يلجأ إلى بيومي فؤاد، الذي يُجسد دور طبيب نفسي؛ لتتحقق الأمنية أخيراً، ويتحول وكأنه سلعة، وتُقرر مجموعة من النساء طرحه في مزاد علني، لمنْ ترغب في الحصول عليه، وذلك في إطار من الكوميديا والفانتازيا.وفي سياق آخر، ينتظر الجمهور خلال الأشهر القادمة عرض الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة"، وسيشهد هذا الموسم تطوراً كبيراً وتغييراً ملحوظاً في شخصية "شيماء" التي تلعبها، خاصةً وأنها على مدار الأربع أجزاء الماضية ظهرت بوزن زائد، لكن في هذا الجزء خسرت الكثير من الوزن واعتمدت لوك شعر كيرلي طويل.مسلسل "اللعبة" من بطولة: هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، عارفة عبدالرسول، محمد ثروت، حسام داغر، محمود حافظ. ومن إخراج معتز التوني. وقد حقق نجاحاً كبيراً على مدار سنوات عرضه؛ حيث انطلق الجزء الأول منه في عام 2020، وعقب نجاحه تم عرض الجزء الثاني منه تحت عنوان: "ليفل الوحش" عام 2021، والجزء الثالث بعنوان: "اللعب مع الكبار" عام 2022. والجزء الرابع بعنوان: "دوري الأبطال" عام 2023.وتدور أحداث مسلسل "اللعبة" حول صديقيْ الطفولة: "وسيم" والذي يجسّد شخصيته الفنان "شيكو"، وشخصية "مازو" والذي يجسد شخصيته الفنان هشام ماجد، ويدخلان معاً في منافسات متصاعدة من التحديات الغريبة والطريفة؛ للفوز بجوائز مالية ضخمة، في إطار من المغامرة والضحك.يمكنكم متابعة نشاط فني لـ مي كساب في صيف 2025.. 4 تجارب بين السينما والتلفزيونلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».