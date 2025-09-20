تايلور سويفت تُروج لفيديو موسيقي جديد سيتم طرحه بالتزامن مع ألبومها الجديد

تايلور سويفت تُروج لـ الحدث الفني الجديد

تايلور سويفت تكشف تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - أعلنت النجمة العالميةبالأمس بأن الفيديو الموسيقي الخاص بأغنيتها المنفردة الجديدة "The Fate of Ophelia" سيُطرح في دور العرض لمدة ثلاثة أيام بدءاً من 3 أكتوبر وهو نفس يوم إصدار ألبومها الجديد "The Life of a Showgirl".وكانت قد روجت النجمة العالمية تايلور سويفت لـ الحدث الفني الجديد الخاص بطرح أحدث أغانيها من خلال حسابها الخاص على "إنستغرام" حيث نشرت المُلصق الخاص به وعلقت عليه: "أدعوكم لحضور سهرة رائعة، حفل الإطلاق الرسمي لأغنيتي "The Life of a Showgirl" من 3 إلى 5 أكتوبر في دور السينما فقط".وأضافت خلال تعليقها: "ستشاهدون العرض العالمي الأول الحصري لفيديو أغنيتي المنفردة الجديدة "The Fate of Ophelia"، بالإضافة إلى لقطات غير مسبوقة من وراء الكواليس تشرح كيفية إنتاجها، وشروحات متقطعة لمصدر إلهام هذه الموسيقى، ومقاطع فيديو جديدة كلياً لكلمات ألبومي الجديد"، واختتمت منشورها بأن تذاكر الحدث مُتاحة للحجز.يُذكر أن في أغسطس الماضي كانت قد أعلنت النجمة العالمية تايلور سويفت تفاصيل ألبومها الغنائي الجديد، وذلك خلال حلقة من بودكاست New Heights، والذي يقدّمه خطيبها نجم كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي وشقيقه جيسون.كشفت عن تفاصيل ألبومها الغنائي الثاني عشر The Life of a Showgirl، والذي من المقرر طرحه في 3 أكتوبر 2025 وهو أول عمل تصدره بعد استعادة كتالوج أغانيها.يُمكنكم قراءة: ترافيس كيلسي: التخطيط لزفافي مع تايلور سويفت أسهل من التقاط الكرة في الملعبويأتي الألبوم من إنتاج سويفت وماكس مارتن وشيلباك، وتتعاون من خلاله مع سابرينا كاربنتر في الأغنية الرئيسية، إضافة إلى أغاني أخرى مثل: Elizabeth Taylor، وRuin the Friendship، وHoney.وخلال الحلقة أيضاً جلست النجمة تايلور سويفت البالغة من العمر 35 عاماً، إلى جوار خطيبها ترافيس كيلسي، وفتحت قلبها وتحدثت عن رحلة استعادة حقوق موسيقاها القديمة، وهي الخطوة التي أعلنت عنها في مايو الماضي بعد سنوات من المحاولات.وأكدت سويفت إنها كانت تفكر يومياً في هذا الأمر وكان بمثابة كابوس مزعج لا يُفارقها، حتى جاء اليوم الذي قررت فيه دخول المزاد بـ"قلبها أولاً" لإثبات أهمية موسيقاها بالنسبة لها.ووصفت موسيقاها القديمة بأنها "مذكراتها المكتوبة بخط يدها"، مشيرةً إلى أن تلك الأغاني والصور والفيديوهات والأعمال الفنية تمثل حياتها كلها، وكشفت سويفت خلال حديثها أنها أرسلت والدتها أندريا وشقيقها أوستن للقاء الشركة والتعبير عن مدى أهمية الموسيقى لها.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».