عرض 3 مسلسلات جديدة خلال أيام.. كوميديا وتشويق وانتقام

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 10:03 مساءً - تشهد الأيام القليلة المُقبلة، انطلاق 3، ضمن منافسات الـ"أوف سيزون"، حيث يطرأ عليها التنوع والاختلاف على مستوى القصة والموضوع، ما بين الكوميديا، والإثارة والتشويق، وذلك بمشاركة عددٍ من النجوم ومن أجيالٍ فنية مختلفة.أولى هذه المسلسلات، هي الجزء الثاني من مسلسل، المُرتقب عرضه اعتباراً من الغد الأحد 21 سبتمبر، عبر قناة "أون" وكذلك منصة "يانغو بلاي"، حيث تبدأ الأحداث بعودة "رشيد"، الذي يجسده محمد علاء، إلى وطنه ساعياً لاستعادة مكانته داخل العائلة، من خلال الزواج من ابنة عمه "فريدة"، التي تؤدي دورها غادة عادل. ومع مرور الوقت، تكتشف فريدة أسرار صراع قديم بين زوجها ووالدها؛ فتشتعل الخلافات داخل العائلة. وتزداد الأحداث توتراً مع خروج كاميليا، التي تقدّمها إنجي المقدم، من السجن؛ لتتحول القصة إلى مواجهة تمزج بين الحب والانتقام.

وينضم إلى أبطال الجزء الثاني من المسلسل، النجمة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول: محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، وتميم عبده. كما يشهد الموسم الثاني انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبورية، محمد محمود عبدالعزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي. ويشارك أيضاً في العمل نخبةٌ من الفنانين الذين أسهموا في نجاح الجزء الأول. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عرض "ولد وبنت وشايب" مطلع أكتوبر

أما يوم الأربعاء الموافق 1 أكتوبر، سيكون الجمهور على موعد مع عرض مسلسل "ولد وبنت وشايب" بطولة الفنان أشرف عبد الباقي، وذلك عبر منصة "واتش إت"، حيث سيُعرض بواقع حلقتين الأربعاء من كل أسبوع، ويُشارك في بطولته كلّ من: ليلى أحمد زاهر، نبيل عيسى، إنتصار، مروان المسلماني فيما تظهر الفنانة إسعاد يونس كضيفة شرف، والعمل قصة محمد بركات، والسيناريو والحوار لأحمد الشماع والسيد عبد النبي، فيما تتولى الإخراج زينة أشرف عبد الباقي في أولى تجاربها بالدراما التلفزيونية، بعد أن قدمت تجربتها السينمائية الأولى في فيلم "مين يصدق".

مسلسل "ولد بنت شايب" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وتأتي طبيعة شخصياته كالتالي: أشرف عبد الباقي في دور رجل مسن متقاعد، فيما تقدم إنتصار شخصية خادمة تعيش معه، بينما يؤدي نبيل عيسى دور رجل أعمال محتال متخصص في تجارة العملات المشفرة، أما ليلى أحمد زاهر ومروان المسلماني فيظهران خلال الأحداث يعملان داخل شركة نبيل عيسى.

"ابن النادي" يجمع أحمد فهمي وآية سماحة

أما الخميس من الأسبوع نفسه، الموافق 2 أكتوبر، ستُعرض أولى حلقات مسلسل "ابن النادي" بطولة الفنان أحمد فهمي، وذلك عبر منصة "شاهد"، ويُشاركه البطولة آية سماحة، سيد رجب، حاتم صلاح، أحمد عبدالحميد، سينتيا خليفة، جلا هشام، شيرين الديب وريم رأفت، ومن تأليف مهاب طارق، إخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث المسلسل المكون من 10 حلقات فقط، في إطار اجتماعي خفيف مليء بالمواقف الكوميدية، حيث يجسد أحمد فهمي شخصية شاب يُدعى "عمر أمين الشعلة" يرث نادياً رياضياً شعبياً باسم "نادي الشعلة المصري"، فيجد نفسه فجأة وسط دوامة من التحديات والمشاكل اليومية، بين إدارة اللاعبين والأنشطة المختلفة، وصراعات الإدارة، إلى جانب الضغط الإعلامي، مما يخلق مواقف ساخرة تعكس واقع الأندية المصرية الشعبية.

وإلى جانب ذلك، يصطدم أحمد فهمي، بفتاة صغيرة خلال الأحداث، تزعم أنها ابنته، معلنة بذلك بدء أصعب مباراة في حياته، وسط أجواء ومواقف لايت كوميدي.