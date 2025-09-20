هل ستشهد العائلة المالكة البريطانية حالة طلاق جديدة لأحد أعضائها؟

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 05:07 مساءً - في خبر فاجأ المتابعين لشؤون العائلة المالكة البريطانية، أفادت العديد من المواقع الإخبارية انفصال اللورد نيكولاس وندسور- أصغر أبناء الدوق إدوارد دوق كينت والدوقة كاثرين دوقة كينت التي رحلت عن عالمنا في وقتٍ سابق من هذا الشهر- عن زوجته باولا فرانكوبان.

انفصال اللورد نيكولاس وزوجته باولا فرانكوبان

Fresh anguish for the grieving Duke of Kent as his son splits from his wife of 19 years

نقل موقع Daily Mail أن اللورد نيكولاس، البالغ من العمر 55 عاماً، قد انفصل عن زوجته باولا فرانكوبان منذ فترة، بحسب ما قاله صديق للعائلة للصحيفة: "إنه لأمر محزن للغاية، لكن الزوجين منفصلان منذ فترة"، نافياً أنهما سيتجهان نحو الطلاق بل سيكتفيان بالانفصال، حيث أضاف: "لم يعودا يحضران المناسبات العائلية معاً. كلاهما محافظ جداً ويكره الطلاق، لذا يبدو أنهما لن يحصلا على الطلاق أبداً".

ولم تحضر باولا مع زوجها جنازة الدوقة كاثرين دوقة كينت التي أُقيمت يوم 16 سبتمبر، في كاتدرائية وستمنستر، التي حضرها الملك تشارلز، الأمير ويليام، كيت ميدلتون، وكبار أعضاء العائلة المالكة.

زواج اللورد نيكولاس وباولا فرانكوبان

التقى اللورد نيكولاس وباولا فرانكوبان في حفل في نيويورك عام 1999، إيذاناً بنهاية الألفية. وجاء خبر الانفصال قبل أسابيع من الذكرى التاسعة عشرة لزواجهما، حيث تزوجا عام 2006، ولهما ثلاثة أبناء هم ألبرت، ليوبولد، ولويس.

حالات طلاق داخل أروقة القصر الملكي البريطاني

انفصال اللورد نيكولاس وزوجته لم يكن الأول في العائلة المالكة البريطانية، فقد سبقه العدد من حالات الطلاق، وهم:

الملك تشارلز والأميرة ديانا

كان طلاق أمير وأميرة ويلز السابقين، هو الطلاق الملكي الأكثر شهرة في التاريخ (أو على الأقل في المائة عام الماضية)، حيث انفصلا في عام 1992 بينما تم الطلاق في عام 1996. بدا حفل زفافهما في عام 1981 وكأنه بداية لحكاية خيالية حديثة، ولكن كانت هناك شقوق كثيرة وكبيرة في علاقتهما منذ البداية. فقد كان الملك تشارلز أكبر من الأميرة ديانا بـ13 عاماً، ولم يكن هناك سوى القليل من الاهتمامات بين الاثنين. وكما نعلم، كان الملك تشارلز لا يزال يحمل شعلة الحب لصديقته القديمة؛ كاميلا باركر بولز آنذاك.

الأميرة آن ومارك فيليبس

في نفس العام الذي انفصل فيه الملك تشارلز عن الأميرة ديانا؛ 1992، انتهى زواج ملكي آخر. أنهت الأميرة آن، الابنة الثانية للملكة إليزابيث، طلاقها من زوجها الأول الكابتن مارك فيليبس، بعد انفصالهما في عام 1989. في البداية، قال القصر إن الزوجين ليس لديهما خطط للطلاق، لكن هذا الموقف تغير بسرعة. قيل أن علاقتهما كانت تفتقر إلى الحب والقليل من الوقت المشترك معاً. تعافت الأميرة آن بسرعة من الانقسام، حيث تزوجت من زوجها الثاني والحالي؛ تيموثي لورانس، في وقتٍ لاحق من ذلك العام.

الأمير أندرو وسارة فيرغسون

تزوج الابن الثالث للملكة؛ الأمير أندرو، من سارة فيرغسون، التي كان يعرفها منذ الطفولة، في يوليو 1986. ومع ذلك، استمر زواجهما ست سنوات فقط قبل أن ينفصلا في عام 1992. وكان العام مؤلماً للغاية بالنسبة للملكة- التي شهدت ثلاثة من انهيارات زيجات أبنائها، فضلاً عن حريق في منزلها في قلعة وندسور- حيث اشتهر هذا العام باسم "annus horribilis" أو المروعة في خطابٍ لها. وعلى الرغم من الطلاق، لا يزال الاثنان قريبين. في إحدى المقابلات، قالت فيرغسون إنها وأندرو لم يتركا بعضهما البعض أبداً".

الأميرة مارغريت وأنتوني أرمسترونغ جونز

التاريخ الرومانسي للأميرة مارغريت مليء بالدراما التي يغذيها الانفصال. الأول جاء في السنوات الأولى من حكم شقيقتها الملكة إليزابيث، عندما أرادت الزواج من المطلق بيتر تاونسند. بعد سنوات من الرفض والانتظار من مجلس الوزراء البريطاني للموافقة على الزواج، جاءت النتيجة مخيبة للآمال التي تفيد أن الاثنين لن يتزوجا.

تزوجت في نهاية المطاف، في عام 1960، من المصور أنتوني أرمسترونغ جونز، في أول حفل زفاف ملكي متلفز على الإطلاق. على الرغم من أنهما كان لهما طفلان وعاشا حياة ساحرة، إلا أنه بحلول السبعينيات كان زواجهما انهار وسط الخيانة الزوجية من كلا الجانبين. بدأ زواجها من أرمسترونغ جونز في الانهيار علناً. تم طلاقهما بحلول عام 1978.

بيتر وأوتوم فيليبس

التقى بيتر فيليبس، حفيد الملكة إليزابيث الأكبر، وزوجته أوتم في عام 2003 في مسقط رأسها في مونتريال في سباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 قبل أن يتزوجا في كنيسة سانت جورج في قلعة وندسور في عام 2008. في فبراير 2020، أعلنا انفصالهما بعد 12 عاماً من الزواج، وأنهيا طلاقهما في يونيو 2021، وقررا أن الطلاق هو أفضل مسار لابنتيهما سافانا، وإيسلا، وصداقتهما.

الملك إدوارد الثامن وواليس سيمبسون

على الرغم من أن هذين الزوجين لم ينفصلا أبداً، إلا أنهما تحديا قضية الطلاق بالنسبة للعائلة المالكة أكثر من أي شخص آخر. اعتلى الملك إدوارد الثامن العرش عام 1936، لكنه حكم لمدة 11 شهراً فقط قبل أن يتنازل عن العرش ليتزوج من صديقته الأمريكية واليس سيمبسون. تسبب زواجه من سيمبسون في أزمة دستورية لأن سيمبسون كانت مطلقة. أدى رفض البرلمان قبول سيمبسون كحرم للملك إلى تنازل إدوارد عن العرش. تزوج هو وسيمبسون في العام التالي، وبقيا معاً حتى وفاته عام 1972.

