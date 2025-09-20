في ذكرى رحيل تحية كاريوكا.. ما لا تعرفونه عن مواقفها الإنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 04:02 مساءً - تحل اليوم ذكرى رحيل الفنانة تحية كاريوكا، التي رحلت عن عالمنا بشكلٍ مفاجىء بعدما قدمت بصمة مميزة في الفن المصري، ما زال أثرها موجوداً حتى الآن، فهي واحدة من أشهر الراقصات في مصر وقدمت العديد من الأعمال الفنية التي تعاونت فيها مع عدد من كبار النجوم في مصر والوطن العربي.

هكذا اكتسبت تحية كاريوكا اسمها

ولدت "تحية محمد علي النيداني" المعروفة بـ تحية كاريوكا في محافظة الإسماعلية. وهي في سنٍ صغيرة، بدأت في ممارسة الرقص والغناء والتمثيل كموهبة، وبعد ذلك سافرت إلى القاهرة، لتكتشفها الراقصة بديعة مصابني وتضمها إلى فرقتها عام 1935، حيث قدمت رقصة الكاريوكا العالمية في أحد عروض فرقة بديعة مصابني، وهي الرقصة التي التصقت بها بعد ذلك حتى أنها لازمت اسمها "تحية كاريوكا". ومنذ هذا الوقت وانطلقت في عالم الفن والتمثيل وقدمت ما يقرب من 200 عمل فني متنوعة بين السينما والتليفزيون.

مساندتها لوحيد سيف

لا خلاف على مشوار تحيه كاريوكا الفني المميز الذي أثرَت به الفن المصري والعربي، لكن ما لا يعرفه الكثيرون أن لها العديد من المواقف الإنسانية التي كشفت عن طيبة قلبها وحبها للآخرين، ومن ضمن هذه المواقف عندما تحدث الفنان وحيد سيف في لقاءٍ سابق، وكشف أنقدمت له مساعدة في بدايته الفنية، حيث خرجت معه في يومٍ ما الساعة السابعة صباحاً لتتوسط له عند المحافظ وتساعده في إحضار شقة في مساكن إمبابة، خاصةً وأنه كان مغترباً ويقيم في فندق بسبب العرض المسرحي الذي يشارك فيه.

تحية كاريوكا والأمومة

على الرغم من زواجلأكثر من 10 مرات، لكنها لم تُنجب، وقالت ابنة شقيقتها الفنانة الراحلة رجاء الجداوي في وقتٍ سابق أن السبب في ذلك هو انشغالها بالفن عن حياتها الشخصية، لكن وهي في عمر الـ 70 وجدت طفلة رضيعة على باب منزلها في الدقي، ووقتها قررت أن تتبناها وأطلقت عليها اسم عطية الله.

عندما مرت تحية كاريوكا بوعكة صحية ألزمتها الفراش وشعرت أن نهايتها تقترب، أوصت الفنانة فيفي عبده أن تتولى رعاية وتربية ابنتها بالتبني وتقوم بتربيتها مع بناتها، وبالفعل نفذت فيفي عبده هذه الوصية وحافظت على خصوصية هذه الفتاة وأبعدتها تماماً عن الفن والإعلام.

رحلت تحية كاريوكا عن عالمنا في 20 سبتمبر من سنة 1999 بعد تعرضها لجلطة رئوية بعد أداء فريضة العمرة، بعدما تركت أثراً كبيراً فى الحياة الفنية والثقافية فى مصر ومازالت أعمالها خالدة في أذهان المشاهدين.

