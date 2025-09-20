بعد مسيرة طويلة… جنيفر لوبيز تدخل سباق الأوسكار لأوّل مرّة

تعود النّجمة جنيفر لوبيز رسميًّا إلى سباق الأوسكار.

فقد تمّ تأكيد ترشيحها للتّنافس هذا الموسم في فئة أفضل ممثّلة مساعدة عن دورها في فيلمها الموسيقيّ الجديد Kiss of the Spider Woman، وهو أوّل فيلم موسيقيّ في مسيرتها السّينمائيّة، بحسب ما أفادت مجلة People. وكانت منصّة Gold Derby أوّل من نشر الخبر.

الفيلم سيُعرض في دور السّينما في العاشر من أكتوبر ٢٠٢٥، بعد أن شهد عرضه العالمي الأوّل في مهرجان صندانس السّينمائيّ في يناير الماضي.

وتمثيل لوبيز (ستّة وخمسين عامًا) شخصيّة “نجمة شاشة فضّيّة” تُدعى إنغريد لونا، إلى جانب النّجم دييغو لونا والممثّل توناتيوه. العمل مقتبس عن رواية صدرت عام ١٩٦٧ وعن المسرحيّة الموسيقيّة الشّهيرة الّتي فازت بجائزة توني، وهو من إخراج بيل كوندون، كاتب فيلم Chicago الموسيقيّ الّذي نال ستّ جوائز أوسكار عام ٢٠٠٣، بينها جائزة أفضل فيلم. إلى جانب بطولتها للفيلم، شاركت لوبيز أيضًا في إنتاجه التّنفيذيّ إلى جانب زوجها السّابق بن أفليك ومات ديمون عبر شركة الإنتاج الخاصّة بهما Artists Equity.

وقد حظي أداء لوبيز في الفيلم بإشادات مبكرة، إذ وصفها النّقّاد بأنّها “رائعة” و”مبهرة تمامًا”، فيما كتب أحدهم أنّها “تتألّق بشدّة في دور يمكن وصفه بالمثاليّ لها”.

يُذكر أنّ لوبيز رُشّحت سابقًا لجائزتَي غولدن غلوب: أفضل ممثّلة في فيلم موسيقيّ أو كوميدي عن دورها في Selena عام ١٩٩٧، وأفضل ممثّلة مساعدة عن Hustlers عام ٢٠١٩، وهو الدّور الّذي نال أيضًا ترشيحات في جوائز SAG وIndependent Spirit، لكنّه لم يتحوّل إلى ترشيح للأوسكار.

وفي فيلمها الوثائقيّ Halftime عام ٢٠٢٢، تحدثت لوبيز عن خيبة أملها بعدم ترشّحها للأوسكار عن Hustlers، قائلة إنّها “علّقت آمالًا كبيرة بسبب حديث الكثيرين عن استحقاقها، لكن الأمر لم يحدث”. وأضافت: “أدركت أنّني لا أقوم بما أقوم به من أجل الجوائز أو الظهور كأفضل مؤدّية في العالم، بل لأروي قصصًا، وأُحدث تغييرًا، وأتواصل مع الناس وأجعلهم يشعرون بشيء ما… هذا ما يدفعني، أن أُسهم بطريقتي الصّغيرة في جعل العالم مكانًا أفضل”.

وخلال العرض الأول لفيلم Kiss of the Spider Woman في مهرجان صندانس، لم تتمالك لوبيز دموعها وقالت في جلسة حواريّة: “انتظرت هذه اللحظة طوال حياتي”. وتابعت: “السّبب في أنّني رغبت بدخول هذا المجال يعود إلى أمّي، الّتي كانت تجلسني أمام التّلفاز كلّ عام في يوم عيد الشّكر لمشاهدة West Side Story. كنت مسحورة، وقلت في نفسي: هذا ما أريد أن أفعله. كان هذا حلمي منذ البداية، وهذه هي المرّة الأولى الّتي أحقّقه فيها. أنتم جميعًا جعلتم حلمي حقيقة”.