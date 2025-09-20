هنا الزاهد تغادر حفل خطوبة شقيقتها.. تعرفوا إلى السبب

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 02:12 مساءً - احتفلت الفنانة هنا الزاهد ليلة أمس، بخطبة شقيقتها الصغرى نور على شاب من خارج الوسط الفني، في حفل بسيط اقتصر على حضور العائلتين والأصدقاء المقربين فقط.

لقطات من خطوبة شقيقة هنا الزاهد

نشرتمجموعة صور ومقاطع مصورة من حفل خطوبة شقيقتها الصغرى عبر خاصية ستوري حسابها الرسمي على إنستغرام معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة في حياة شقيقتها.

ظهرت العروس نور وهي ترتدي فستان أبيض مميز بتصميم بسيط كشف عن أناقتها وذوقها الراقي، وظهرت نور في العديد من الصور وهي ترقص برفقة خطيبها وتلتقط صور تذكارية برفقة الحضور.

شقيقة هنا الزاهد تحتفل بخطوبتها في أجواء عائلية

تألقت هنا الزاهد بفستان ذا تصميم عصري من اللون البيبي بلو، وجاء اختيار هذا الفستان أيضا ليناسب حضورها حفل تكريمها في الدير جيست.

هنا الزاهد تحتفل بخطوبة شقيقتها الصغري نور

تكريم هنا الزاهد

تكريم هنا الزاهد في حفل الدير جيست

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

بعد إنتهاء مراسم الخطوبة، غادرتالحفل لتتسلم جائزتها عن دورها في مسلسل "إقامة جبرية" الذي تم عرضه خلال العام الجاري، واعتذرت بعد وصولها عن تأخيرها وفسرت أن السبب في ذلك هو تواجدها للاحتفال بخطوبة شقيقتها.قدمتالدراما الإجتماعية النفسية خلال مسلسل "إقامة جبرية" من خلال شخصية "سلمى" التي تعمل صيدلانية وتتعرض لصدمة كبيرة بعد انتحار زوجها، الأمر الذي يجعلها تتردد على عيادة الطبيبة النفسية عايدة وتُجسد دورها صابرين، وهناك تتعرف إلى موسى ابن الطبيبة عايدة والذي يلعب دوره محمد الشرنوبي، وتبدأ سلسلة من الأحداث غير المتوقعة، وخلال هذا العمل خرجت هنا من عباءة الفتاة الجميلة الهادئة، لتكشف عن أبعاد جديدة في موهبتها الفنية.

وشارك في بطولة العمل عدد آخر من النجوم وهم ثراء جبيل، حازم إيهاب، عايدة رياض، أحمد والي، جلا هشام، محمد دسوقي، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

"الشاطر" يتخطي 100 مليون جنيه في شباك التذاكر

وتعيشحالة من السعادة على المستوى العملي بعد تخطي أحدث أفلامها "الشاطر" الذي يجمعها بالفنان أمير كرارة، حاجز الـ100 مليون جنيه فى شباك التذاكر، ويشارك في بطولة الفيلم مصطفى غريب، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف خالدالصاوي، شيرين رضا، محمد عبدالرحمن توتا، ومحمدالقس، وهو من تأليف أحمدالجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمدالجندي.

تدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، حيث يسافر "أدهم"، الذي يجسد دوره أمير كرارة، إلى تركيا في مهمة للبحث عن شقيقه الغائب. يرافقه في هذه الرحلة صديقه المقرب "فتوح"، الذي يؤدي دوره مصطفى غريب، حيث يواجهان معاً سلسلة من المواقف غير المتوقعة، وفي تركيا، يتعرفان على "كارمن"، التي تؤدي شخصيتها هنا الزاهد، وتشكّل هذه المعرفة نقطة تحول في مسار الأحداث.

