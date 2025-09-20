جينيفر لوبيز تستعد لموسم الجوائز كأفضل ممثلة داعمة بفيلم Kiss of the Spider Woman

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - تمتلك جينيفر لوبيز Jennifer Lopez حظاً وفيراً كونها ممثلة ومغنية وشخصية محبوبة ومقربة من جمهورها، لكنها لا تمتلك أي جائزة سينمائية مرموقة مثل غولدن غلوب، بافتا، أوسكار. لذلك قررت أن ينصب تركيزها على تتويج مسيرتها الفنية بجائزة، والدخول في منافسات موسم الجوائز القادم في فئة أفضل ممثلة مساعدة.

جينيفر لوبيز تتشوق لجائزة في موسم الجوائز

Jennifer Lopez will be campaigned in the Best Supporting Actress category for 'KISS OF THE SPIDER WOMAN'



(Source: https://t.co/cGdVGXLNRm)

— Film Updates (@FilmUpdates)

من خلال فيلمها Kiss of the Spider Woman- الذي يُعد أول فيلم موسيقي لها على الإطلاق- تستعد جينيفر لوبيز للمشاركة بموسم الجوائز، حيث تعتزم على الترشح لجائزة أفضل ممثلة مساعدةعن دورها في الفيلم الذي سيُعرض في دور العرض السينمائية في 10 أكتوبر بعد أن شهد مهرجان صندانس السينمائي في يناير عرضه العالمي الأول.

هل سيضمن Kiss of the Spider Woman لجينيفر لوبيز أولى جوائزها بموسم الجوائز؟

View this post on Instagram A post shared by Kiss Of The Spider Woman (@kissofthespiderwomanfilm)

من الممكن أن يكون Kiss of the Spider Woman تميمة الحظ لـ جينيفر لوبيز، حيث سبق وفاز بالعديد من الجوائز المرموقة.

الفيلم مقتبس من رواية صدرت عام 1976 ومسرحيتها الموسيقية الحائزة على جائزة توني. والفيلم من إخراج بيل كوندون، كاتب المسرحية الموسيقية التي عُرضت في شيكاغو وفازت بست جوائز أوسكار عام 2003، بما في ذلك جائزة أفضل فيلم.

تدور أحداث الفيلم حول فالنتين، وهو سجين سياسي خلال الحرب الأهلية في الأرجنتين في الثمانينيات، يتقاسم زنزانة مع مولينا. تنشأ رابطة غير متوقعة عندما يروي مولينا قصة موسيقية هوليوودية من بطولة إنغريد لونا التي تلعب دورها جينيفر لوبيز.

ويُعتبر الفيلم إعادة تصور لفيلم جون كاندر وفريد إيب وتيرينس ماكنالي المقتبس من رواية الكاتب الأرجنتيني مانويل بويج عام 1976، وأيضاً فيلم غير موسيقي عام 1985 مقتبس من الرواية نفسها بطولة ويليام هيرت وراؤول جوليا وسونيا براغا.

جينيفر لوبيز تشتاق لجائزة سينمائية مرموقة

خلال إحدى الفعاليات الفنية بعام 2023، تحدثت جينيفر لوبيز عن عدم فوزها بجائزة إيمي أو أوسكار أو غرامي أو غولدن غلوب أو أي جائزة نقدية رئيسية أخرى، على الرغم من ترشحها لجائزتي غرامي وجائزتي غولدن غلوب.

وقالت، وفقاً لمجلة Variety: "ليست لديّ جائزة أوسكار، وليست لديّ جائزة غولدن غلوب، وليست لديّ جائزة غرامي أو جائزة نقابة ممثلي الشاشة أو جائزة بافتا أو جائزة اختيار النقاد أو جائزة فيلم هوليوود".

جينيفر لوبيز تتحدث عن صعوبات تصوير Kiss of the Spider Woman

View this post on Instagram A post shared by Kiss Of The Spider Woman (@kissofthespiderwomanfilm)

تحدثت جينيفر لوبيز عن الفيلم خلال عرضه الأول بمهرجان صندانس السينمائي في يناير الماضي، وعن التحدي الذي عاشته لتصوير أغاني الفيلم بلقطة واحدة؛ مؤكدة أن المُخرج بيل كوندون كان يريد تصوير الأغاني في لقطة واحدة مثل المسرحيات الموسيقية الكلاسيكية التي تم تصويرها؛ وَفقاً لما جاء بـ"PEOPLE".

وأوضحت لوبيز أنها حينما ترى ما قدّمته، تشعر بالدهشة، وبأنه أمرٌ رائع مثلما كانت تراه في المسرحية الموسيقية وهي بعمرٍ صغير، مؤكدة أن ما قدّمته على الرغم من أنه تحدٍّ إضافي، إلا أنه مُبهج وكان عليها أن تُقدّمه بشكلٍ صحيح، وحينما تنجح سيراه الجميع ويندهش مثلها.

وخلال تصريحاتها أيضاً، تحدثت لوبيز عن المشاهد الصعبة التي جمعتها بالفنان دييغو لونا أثناء أدائهما على المسرح؛ قائلة إن المسارح التي كانوا يصورون عليها شديدة الانحدار، وكانت تسقط باستمرار هي ودييغو لونا، موضحة أن الأمر كان أشبه بالكابوس وصعباً للغاية، وأنهما فعلا ما بوسعهما على مدار ساعات التصوير. وأضافت، أن الأمر كان صعباً وبشكلٍ خاص الأفلام المستقلة؛ حيث يكون لدى صُناع الأفلام وقت محدود ومال محدود. مستكملة: "وخلال ذلك عليك أن تحصل على ما تُريد حتى ينجح الفيلم، وإنه لضغط كبير حتى تُحقق النجاح، وهذا ما حدث في ذلك الفيلم، وقد حقق فريق العمل النجاح".

