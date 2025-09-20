مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون يعلنان انفصالهما لينهيا علاقة فنية وعاطفية استمرت عامين

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 11:08 صباحاً - في بيانٍ مشترك عبر وكالة AFP الإخبارية، أعلنت مونيكا بيلوتشي وشريكها تيم بورتون انفصالهما رسمياً بعد علاقة استمرت قرابة العامين، بينما لم يكشفا من خلال البيان عن سبب الانفصال.

إعلان مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون خبر انفصالهما

https://www.instagram.com/p/DOyfcQZD41D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOyfcQZD41D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOyfcQZD41D/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أعلنت الممثلة وعارضة الأزياء الإيطالية مونيكا بيلوتشي البالغة من العمر 60 عاماً، وشريكها الكاتب والمخرج تيم بورتون البالغ من العمر 67 عاماً انفصالهما في بيان مشترك يوم الجمعة 19 سبتمبر، جاء فيه: "بكل احترام وتقدير، قرر تيم بيرتون ومونيكا بيلوتشي الانفصال".

علاقة مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون

شهد مهرجان كان السينمائي لعام 2006 اللقاء الأول بين مونيكا بيلوتشي وتيم بورتون، وكانا حينها على علاقة بشركاء آخرين، فقد كانت بيلوتشي متزوجة من الممثل الفرنسي فينسنت كاسل من عام 1999، ولديهما ابنتان ديفا كاسل المولودة عام 2004، وابنتهما ليوني كاسل المولودة في عام 2010، وانفصلت بيلوتشي وفينسنت في عام 2013، ومن جانبه، كان بورتون على علاقة مع الممثلة هيلينا بونهام كارتر من عام 2001 وانتهت عام 2014، رُزقا خلالها بابنهما بيلي عام 2003، وابنتهما نيل عام 2007، وتعاونا في العديد من المشاريع معاً.

إليكِ هذا الخبر: بعد 13 عاماً هيلينا بونهام كارتر تنفصل عن تيم بيرتون

وبعد انفصال كلٍ منهما عن شريكه، جمعهما مهرجان لوميير بفرنسا عام 2022، حيث قدمت بيلوتشي لبيرتون جائزة لوميير، ومن هنا عاودا الاتصال، وبدآ يظهران علناً، وعلى الرغم من شائعات الارتباط التي طالتهما، إلا أنهما لم يؤكدا علاقتهما علناً إلا بعد حضورهما مهرجان روما السينمائي معاً في أكتوبر 2023، حيث حضر بورتون لدعم بيلوتشي في العرض الأول لفيلمها Maria Callas: Lettere e Memorie، وصرحت بيلوتشي للصحافة في يونيو 2023، مباشرةً بعد إعلان اختيار بيرتون لها للمشاركة في الجزء الثاني المرتقب من فيلم Beetlejuice لعام 1988: "ما يمكنني قوله هو أنني سعيدة للغاية بلقاء الرجل، إنه من تلك اللقاءات النادرة في الحياة... أعرف الرجل، وأحبه، والآن سألتقي بالمخرج لتبدأ مغامرة أخرى"، وقد اختار بورتون بيلوتشي لأداء دور ديلوريس الشريرة في فيلم Beetlejuice Beetlejuice عام 2024.

في يوليو 2024، حضر الثنائي حفل توزيع جوائز غلوبو دورو Globo d'Oro في روما، حيث مُنحت بيلوتشي جائزة الإنجاز مدى الحياة، وكان الظهور لافتاً للنظر ليس فقط بسبب الجائزة، بل أيضاً لأنهما لم يظهرا معاً كثيراً خلال فترة علاقتهما، وعلى السجادة الحمراء، بدا بورتون عاطفياً، وقبّل خد بيلوتشي.

قد ترغبين في معرفة رحلة مونيكا بيلوتشي من عالم الأزياء إلى هوليوود

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»