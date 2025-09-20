في أول ظهور إعلامي.. كارول سماحة تتحدث باكية عن صدمة رحيل زوجها وتكشف عن وصيته

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 20 سبتمبر 2025 09:58 صباحاً - في أول ظهورٍ إعلاميٍ لها بعد رحيل زوجها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى؛ روت النجمة اللبنانية كارول سماحة عن صدمة استقبالها خبر الوفاة، مشيرة إلى أن مصر بالنسبة لها كانت مرتبطة بوجوده، كما كشفت عن طبيعة علاقتها بأسرته الثانية وتحديداً ابنته "أمينة"؛ وذلك خلال حلولها ضيفة مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة " ON ".

كارول سماحة تكشف تفاصيل وفاة زوجها

تحدثت الفنانة كارول سماحة عن تفاصيل اللحظات الأخيرة من وفاة زوجها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى خلال برنامج معكم منى الشاذلي، حيث قالت: "كنا نجهز المسرحية الموزيكال "كلو مسموح" والتي كانت من المفترض أن تُقدم قبل وفاة زوجي وليد، وكان طوال فترة الصيف يمارس تدريبات وتمرينات من أجل التقديم، ولكن نظراً للظروف التي مرت بها لبنان، اضطررنا لتأجيل العرض، وهذا سبب خسارة كبيرة للمنتجين، خاصةً أنهم شركة خاصة، وكان من المفترض عرضها في شهر مايو".

وأكملت: "وبعدها وليد تعب وكان من المفترض إجراؤه جراحة في القلب وهي تركيب دعامات قبل إجراء عملية الكلى، واضطررنا لتأجيل العملية أكثر من مرة، وفي كل مرة كنت أقوم بتأجيل كل ارتباطاتي الفنية، ثم تم تحديد ميعاد عرض المسرحية وجاء ذلك بالتزامن مع آخر ميعاد حددنا خلاله العملية".

وتابعت مؤكدة أنه طالبها بعدم تأجيل المسرحية مرة أخرى، كاشفة إصابتها ببرد في تلك الفترة واكتشفت مع التحاليل بعدها أنها كورونا، قائلة: "طلب مني عدم تأجيل المسرحية مرة أخرى قائلاً: كلنا لازم نكمل حياتنا وعملنا، وخلال هذه الفترة جالي دور برد مكنش بيخف واكتشفت أنها كورونا".

وواصلت حديثها: "ويوم إجراء العملية كنت قاعدة في السيارة في أسفل المستشفى ولم أستطع أن أكون معه علشان أنا عندي كورونا وهو مناعته ضعيفة جداً، والحمد لله نجحت العملية، واطمأننت عليه وسافرت بيروت للتحضير النهائي قبل العرض، وفي آخر يومين قبل افتتاح المسرحية تلقيت اتصالاً وأنا في بيروت أن زوجي وليد مرض مرة أخرى، وتاني يوم سافرت إلى مصر وكنت أعرف أنه قد توفى".

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

شعرت بالغربة

وأكملت: "وعند وصولي إلى مطار القاهرة شعرت بالغربة وكأن مفيش زحمة ولا سيارات ولا بشر، حسيت أن الحياة أصبحت فراغاً، مشيرة إلى أنه كان محباً للحياة والعمل ولم يستسلم يوماً للمرض، بل يستخدمه وسيلة للهروب من الواقع، وهي مثله تماماً.

اطلعوا على كارول سماحة تتذكر زوجها الراحل بكلمات مبكية

صدمة الرحيل

كما تحدثتعن صدمتها برحيل زوجها؛ مؤكدة أنها لم تستطع توديعه قائلة: "أنا تهت وكنت حابة يوم الرحيل أكون جنبه، فأنا انقهرت، على مدار 7 سنوات فترة مرضه لم أتركه لحظة، سواء في وقت العمليات أو في البيت، كان جوايا زعل لماذا وقت الفراق لم أكن جنبه".

وتابعت: "العملية نجحت وكان طلع من المستشفى، وأنا روحت شغلي وكان كويس، انخدعت بأمل كاذب، ولم يكن هناك أي إشارة أنه تعبان، ومرة واحدة حصل اللي حصل، وملحقتش أودعه، وبعد فترة كنت أشاهد فيديوهات العزاء، وأي حد حضنته في عزاء زوجي كنت بشعر أنه أخويا، حتى اللي معرفوش، لأني كنت محتاجة أشعر بالأمان".

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

تفاصيل المرض

وأكملتحديثها قائلة: "أنا شخصياً مبخفش من الموت، أنا بخاف من المرض، عندما دخل مرض وليد بيتنا من عام 2018، حاجات كتير اتغيرت، وأكتر حاجة وجعتني لما كان بيجهزني إنه هيودعنا، وده اللي أثر علينا وعلى طاقة البيت".

واستطردت: "لكن كنا بنكمل من أجل ابنتنا "تالا" فزوجي كان بيلعب معها زي الأطفال ويقول لي دائماً أنا بهرب بالبنت دي من واقع المرض، وقد عشنا سنين طويلة مع المرض، واتفقنا على أن نخفي المرض عن الناس، علشان منشفش نظرة تعاطف من أي شخص"؛ متسائلة: "لو الناس عرفوا أني حزينة دا هيفيدني في إيه؟ الناس مش ناقصة".

وأكملت: " وأنا لا أحب أن أظهر ضعفي أمام الناس ومن أجل ابنتي أيضاً، فلابد أن أثبت لها أن الحياة تستمر دائماً" مشيرة إلى أنها لا تهتم بآراء البعض الذين وصفوها بأنها لم تعش الحزن على زوجها وعادت إلى عملها بعد وفاته بوقت قليل.

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

وصية مجهزة وترابط أقوى بعد الوفاة

كما كشفتعن وصية زوجها وعلاقتها بابنته وعائلته بعد وفاته قائلة: "وليد كان مجهز كل حاجة قبل العملية، وبلغني بكل شيء قبل وفاته، فأحنا عشنا فترة من حياته، كأنه شخص كان يجهز لدفنته بطريقة تانية، وذلك على الرغم من استمراريتنا في العمل، بس في اتجاه تاني كان دائماً بيفكر وبيرتب أمورنا لتلك اللحظة ويهيئنا للحظة الفراق".

وأكملت: "على الرغم من إحساسه بالأمل إلا أنه أيضاً كان عنده إحساس أنه مش هيكمل، ولما نجحت العملية اعتبرنا الأمر كالمعجزة"، مشيرة إلى أن علاقتها بابنته "أمينة" ووالدتها قوية جداً، مشيرة إلى تمتعهما بالأخلاق، وأن العلاقة صارت أقوى بعد وفاة زوجها، مؤكدة على اتفاقهم جميعاً كأسرة على عدم الالتفاف لأي محاولات أو كلام ممكن أن يؤثر على هذه العائلة والتي اجتمعت على شيء واحد فقط وهو "حب وليد مصطفى".

وتعرفوا إلى: بكلمات مؤثرة.. كارول سماحة تستعيد ذكريات آخر عيد مع زوجها الراحل وليد مصطفى

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

التألق على المسرح رغم الألم

كما تأثرتخلال الحلقة ودخلت في نوبة بكاء؛ وذلك بعد الحديث عن إشادة الجمهور وزملائها بأدائها الاستثنائي خلال مسرحيتها "كلو مسموح" وتألقها خلال العمل، حيث قالت: " الناس تعتقد أننا نمثل على الكاميرا أو المسرح، لكني أشعر أن أكثر لحظاتنا حقيقة هي ونحن على المسرح؛ لأننا نعيش الفرح على المسرح حتى النهاية لكي نسعد الناس، وحين نعيش الحزن في عمل درامي، نعيشه حتى النهاية لنجعل الناس تشعر بأوجاع الحياة".

وأكملت كارول: "والإنسان في هذه المواقف يا بيستسلم للحزن أو بيقف على رجله مرة أخرى، مكنش عندي اختيار ثالث، وهذه المسرحية كان تم تأجيلها من قبل ثلاث مرات، وكنا متفقين أنا ووليد أني مش هأجل تاني".

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

وتأثرت كارول، وهي تتذكر تلك اللحظات قائلة: "وانهرت بعد الانتهاء من المسرحية عند عودتي للمنزل في مصر، وكنت أحاول في أول يومين أن أكبت حزني أمام ابنتي تالا، لأنها بعد أن خسرت والدها أصبحت متمسكة بي، كنت أداري عنها حزني لأنها وصلت لمرحلة قالت لي فيها: مش عايزاكي تعيطي، مش عايزة أخسرك أنت كمان".

مؤكدة أن كلام ابنتها كان يجعلها تتحمل وتتماسك أمامها، منتظرة ذهابها إلى المدرسة حتى تستطيع أن تعيش حزنها بمفردها.

أغنية تعبر عن مشاعرها

View this post on Instagram A post shared by ON E (@on.e)

وفاة المنتج وليد مصطفى زوج كارول سماحة

وعن أغنية "حاولت كثير" بألبومها الجديد، والتي كتبتها ولحنتها بنفسها، والتي تبدو وكأنها رسالة وداع لزوجها، أوضحت أنها كتبتها في الفترة الصعبة التي سبقت عمليته الجراحية؛ قائلة: "آخر سنتين من حياة وليد أنا بعتبرهم سنوات النحس، كنت أمتلك الكثير من المشاعر التي لا أستطيع البوح بها مع أحد ولا حتى وليد نفسه، لذلك كتبت ولحنت هذه الأغنية، للتنفيس عن ما بداخلي".يُذكر أنه في مايو الماضي، فجعتبوفاة زوجها رجل الأعمال والمنتج الإعلامي وليد مصطفى، عن عمرٍ ناهز الـ53 عاماً بعد صراع مع المرض؛ وقد شيعت جنازته من مسجد الشرطة بالشيخ زايد بالقاهرة.

وحرصت كارول على إقامة عزاءين للراحل واحدة في القاهرة بحضور ودعم من زملائها في مصر، بينما أقامت الآخر في لبنان والتي حضرها عدد كبير من النجوم والإعلاميين اللبنانيين.

يمكنكم متابعة بعد وفاته.. من هو المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة؟

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»