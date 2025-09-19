أحمد صيام يعلن وفاة شقيقته ويكشف تفاصيل الجنازة

أحمد صيام يعلن وفاة شقيقته على حسابه بموقع فيس بوك

أعمال جديدة بين السينما والدراما

محامى فى مسلسل لينك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 سبتمبر 2025 10:05 صباحاً - أعلن الفنانوفاة شقيقته السيدة نادية صيام وكشف عن موعد الجنازة وذلك خلال منشور عبر حسابه بموقع فيس بوك حيث كتب: "انتقلت الى رحمة الله شقيقتى نادية صيام وصلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص.يذكر أن الفنان أحمد صيام يعمل حالياً على تصوير أكثر من عمل جديد ما بين السينما والدراما، حيث يشارك في بطولة فيلم الست لما ويجسد خلال أحداثه شخصية جار بطلة العمل الفنانة يسرا التي تدخل في خلافات مع زوجته بسبب الجيرة وذلك في إطار اجتماعي، حيث يطرح الفيلم العديد من القضايا التي تخص المرأة.يشارك فى بطولة فيلم "" نخبة من النجوم، على رأسهم يسرا، درة، عمرو عبد الجليل، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، رحاب الجمل، أحمد صيام، إلى جانب مجموعة من ضيوف الشرف، من بينهم ماجد المصرى، كندة علوش، فتحي عبد الوهاب، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، محمد أنور، مصطفى أبو سريع. العمل من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوى، وإخراج خالد أبو غريب، وإنتاج ندى ورنا السبكى.وعلى مستوى الدراما يواصل أحمد صيام تصوير دوره في مسلسل "" مع سيد رجب ورانيا يوسف والمقرر عرضه قريباً، حيث يجسد خلال أحداث العمل شخصية محامي يدعى سعد رجل وهو قانون من الطبقة المتوسطة، يسكن في العمارة التي تدور فيها القصة ويحدث فيها أزمة اللينك التي يغير مجري حياة سكانها وذلك في اطار اجتماعى.مسلسل "" من تأليف ورشة "ج" بقيادة الكاتب محمد جلال، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى وإنتاج شركة إيما لاين إيمان أبو الدهب وأحمد بلال، ويشارك فى بطولته إلى جانب الفنانين سيد رجب ورانيا يوسف، كل من: ميمي جمال، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، هيثم نبيل، مينا أبو الدهب، لينا صوفيا، سليم الترك، أحمد صيام، زينب العبد وعدد آخر من الفنانين.

