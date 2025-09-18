لن يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.. آخر تطورات الجزء الثالث من أشغال شقة

العرض خارج رمضان

الموسم الثاني من "أشغال شقة"

أسماء جلال تنتظر عرض 3 أفلام قريباً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - حسم صناع مسلسل "" أمر تقديم موسم ثالث للعمل وتوضيح حقيقية عرضه في، وجاء ذلك بعدما أكد بطل العملبأن تقديم الجزء الثالث ما زال قائماً نافياً ما تم تداولة في الفترة الماضية حول إسدال الستار على مسلسل "أشغال شقة" بشكل نهائي والاكتفاء بتقديم جزأين فقط.وأوضح القائمون على مسلسل "" أنه تم الاتفاق مع أبطاله على تقديم الجزء الثالث بالفعل، لكن عرضه سيكون خارج موسم دراما رمضان 2026، حيث سيتم التحضير للعمل وكتابة السيناريو وبدء التصوير خلال الفترة المقبلة ليُعرض في الأوف سيزون، ولاسيما أن أبطال المسلسل ارتبطوا بأعمال درامية جديدة من المقرر عرضها في رمضان المقبل.قد تحبين قراءة: العائدون إلى دراما رمضان 2026 بعد غياب سنواتودارت أحداث الجزء الأول من "أشغال شقة" الذي عُرض في، في إطار كوميدي، حول الزوجين حمدي عبد الرحيم اختصاصي الطب الشرعي وزوجته المذيعة ياسمين اللذين يرزقان بطفلين توأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة، ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشكلات التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.أما في الموسم الثاني؛ فتصاعدت معاناة الطبيب الشرعي حمدي "" وزوجته الإعلامية ياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما، فيما ظهر عدد من الفنانات ضيفات شرف خلال الحلقات، أبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.المسلسل بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، أحمد عبد الوهاب، محمد عبد العظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، وشارك ضيوف شرف في الجزء الثاني وهم: انتصار، ناهد السباعي، آية سماحة، انتصار، نسرين أمين، فدوى عابد، رحاب الجمل، دنيا ماهر، وعلي صبحي. والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.اقرئي أيضاً: الغائبون عن موسم مسلسلات رمضان 2026.. أبرزهم منى زكييُذكر أنيعمل حالياً على تصوير أحداث الموسم الخامس من مسلسل "" للعرض قبل نهاية العام الجاري، ويشارك في بطولة العمل: شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا، دعاء رجب، حسام داغر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.أمافتنتظر طرح 3 أفلام جديدة فى دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة وهم: "" مع ماجد الكداوني وغادة عادل ومصطفى غريب يوم 1 من أكتوبر، و"" مع آسر ياسين وكارمن بصيبص ومحمد شاهين، ويجرى تحديد موعد عرضه، إضافة إلى فيلم "" مع عمرو يوسف وظافر العابدين وماجد المصري والمقرر عرضه قريباً.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».