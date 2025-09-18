لن يُعرض ضمن مسلسلات رمضان 2026.. آخر تطورات الجزء الثالث من أشغال شقة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 10:07 مساءً - حسم صناع مسلسل "أشغال شقة" أمر تقديم موسم ثالث للعمل وتوضيح حقيقية عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2026، وجاء ذلك بعدما أكد بطل العمل هشام ماجد بأن تقديم الجزء الثالث ما زال قائماً نافياً ما تم تداولة في الفترة الماضية حول إسدال الستار على مسلسل "أشغال شقة" بشكل نهائي والاكتفاء بتقديم جزأين فقط.
ودارت أحداث الجزء الأول من "أشغال شقة" الذي عُرض في موسم رمضان 2024، في إطار كوميدي، حول الزوجين حمدي عبد الرحيم اختصاصي الطب الشرعي وزوجته المذيعة ياسمين اللذين يرزقان بطفلين توأمين بعد فترة من زواجهما، ويقرران الاستعانة بمديرة منزل لرعاية التوأمين، ولكنهما يعانيان بشدة، ففي كل مرة يتم الاستعانة فيها بسيدة يحدث العديد من المشكلات التي تجعلهما يستغنيان عن خدماتها.
المسلسل بطولة: هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، أحمد عبد الوهاب، محمد عبد العظيم، محمد محمود، حازم إيهاب، وشارك ضيوف شرف في الجزء الثاني وهم: انتصار، ناهد السباعي، آية سماحة، انتصار، نسرين أمين، فدوى عابد، رحاب الجمل، دنيا ماهر، وعلي صبحي. والعمل تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج خالد دياب.
يُذكر أن هشام ماجد يعمل حالياً على تصوير أحداث الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" للعرض قبل نهاية العام الجاري، ويشارك في بطولة العمل: شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا، دعاء رجب، حسام داغر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.
العرض خارج رمضانوأوضح القائمون على مسلسل "أشغال شقة" أنه تم الاتفاق مع أبطاله على تقديم الجزء الثالث بالفعل، لكن عرضه سيكون خارج موسم دراما رمضان 2026، حيث سيتم التحضير للعمل وكتابة السيناريو وبدء التصوير خلال الفترة المقبلة ليُعرض في الأوف سيزون، ولاسيما أن أبطال المسلسل ارتبطوا بأعمال درامية جديدة من المقرر عرضها في رمضان المقبل.
الموسم الثاني من "أشغال شقة"أما في الموسم الثاني؛ فتصاعدت معاناة الطبيب الشرعي حمدي "هشام ماجد" وزوجته الإعلامية ياسمين "أسماء جلال" مع السيدات اللاتي يستعينان بهن من أجل مساعدتهما في أعمال المنزل وتربية طفليهما، فيما ظهر عدد من الفنانات ضيفات شرف خلال الحلقات، أبرزهن: آية سماحة، ناهد السباعي، نسرين أمين ودنيا ماهر وانتصار.
يُذكر أن هشام ماجد يعمل حالياً على تصوير أحداث الموسم الخامس من مسلسل "اللعبة" للعرض قبل نهاية العام الجاري، ويشارك في بطولة العمل: شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، أوتاكا، دعاء رجب، حسام داغر، وأشرف على الكتابة فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.
أسماء جلال تنتظر عرض 3 أفلام قريباًأما أسماء جلال؛ فتنتظر طرح 3 أفلام جديدة فى دور العرض السينمائي خلال الفترة المقبلة وهم: "فيها إيه يعني" مع ماجد الكداوني وغادة عادل ومصطفى غريب يوم 1 من أكتوبر، و"إن غاب القط" مع آسر ياسين وكارمن بصيبص ومحمد شاهين، ويجرى تحديد موعد عرضه، إضافة إلى فيلم "السلم والثعبان - لعب عيال" مع عمرو يوسف وظافر العابدين وماجد المصري والمقرر عرضه قريباً.
