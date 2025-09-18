عبد الحليم حافظ يستقبل الزّوّار في منزله من جديد… ما القصّة؟

أعلنت أسرة الفنّان المصريّ الرّاحل عبدالحليم حافظ عن إعادة فتح منزله لاستقبال الجمهور وفق مواعيد محدّدة وآلية للحجز المسبق، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على إرثه الفنّيّ وتخليد تاريخه.

ووفقاً لما أوضحته الأسرة عبر صفحتها الرّسميّة على “فيسبوك”، ستكون الزّيارات متاحة يوميًّا من السّاعة العاشرة صباحًا حتّى الواحدة ظهرًا، باستثناء يومَي الأربعاء والجمعة، على أن يتِمّ الحجز بإرسال رسالة خاصّة عبر الصّفحة ذاتها.

كما جدّدت الأسرة دعوتها للجمهور إلى المساهمة في تسجيل منزل العندليب عالميًّا من خلال التّقييمات على منصّتَي “غوغل” و”فيسبوك”، تمهيدًا لإدراجه في قائمة اليونسكو كمعلم ثقافيّ وفنّيّ.

في المقابل، نفت الأسرة الشّائعات الّتي تمّ التّرويج لها في وقت سابق حول بيع المنزل لملياردير، مؤكّدة تمسّكها بالمكان التّاريخيّ، ومشيرة إلى أنّها ستّتخذ الإجراءات القانونيّة اللازمة ضدّ مروّجيّ تلك الأنباء المغلوطة.