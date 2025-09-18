نوال الزغبي تحتفل بتخرج ابنها جورج بهذا التعليق

#نوال_الزغبي تكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في بيروت قبيل حفلها المرتقب الليلة، في "الفوروم دي بيروت"، أسرار غيابها ومفاجآت الألبوم الجديد.@NawalElZoghbi pic.twitter.com/iKTESMY6m7