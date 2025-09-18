بيلّا حديد تقلق جمهورها بصور من المستشفى.. وجيجي تدعوها للبقاء قويّة

حدّثت بيلّا حديد متابعيها على إنستغرام يوم الأربعاء حول معركتها المستمرّة مع مرض لايم.

وقد أثارت العارضة قلق جمهورها بعدما ظهرت وهي تتلقّى محلولًا وريديًّا في ذراعها بينما كانت تتنفّس عبر أنبوب أكسجين داخل أحد المستشفيات في الخارج، وذلك من خلال سلسلة صور مقلقة.

وفي صورة أخرى بدت وهي تبكي، ثم ظهرت في لقطة مختلفة وقد وضعت كيسًا من الثّلج على جبينها خاصّة أنّ بيلّا البالغة من العمر ثمانية وعشرين عامًا تكافح هذا المرض المزمن منذ عدّة سنوات.

وكتبت بيلّا في تعليقها: “أنا آسفة لأننّي أختفي دائمًا، أحبّكم يا رفاق”، وذلك أثناء نشرها مجموعة صور من جلسة العلاج.

شقيقتها جيجي حديد سارعت للتّعليق: “أحبّك! آمل أن تشعري بالقوّة والصّحّة الّتي تستحقّينها قريبًا جدًّا”.

وكتب المعجبون بها رسائل مؤثّرة مثل: “إعتني بنفسك وشفاء عاجل، العالم بانتظار الآنسة بيلّا حديد دائمًا. كوني قويّة”.

أحد المتابعين الّذين يعانون المرض نفسه كتب: “أودّ أن أعرف ماذا تفعلين لعلاج لايم؟ أنا أعاني منه أيضًا، وسيكون رائعًا أن نتشارك جميعًا للمساعدة”.

وقد ضغطت كلّ من كورتني كارداشيان، كانديس سوانبويل، هيلينا كريستنسن وإيل ماكفرسون على زرّ الإعجاب.

وتُظهر عدّة صور أخرى بيلّا وهي متّصلة بمحاليل وريديّة في ذراعها، مع مداخل طبّيّة تسهّل عمليّات نقل الدّم أو سحب العيّنات.

وفي صورة لافتة ظهرت وهي متصلة بمحلول عبر الرّقبة، والأنبوب مثبت في شعرها من أعلى الرّأس.

وفي لقطة أخرى ظهرت عارضة الأزياء وهي ترفع علامة السّلام أثناء استلقائها على سرير طبّيّ، وقد وضعت دمية محشوة في حضنها.

وبدت بيلّا وكأنّها تتلقّى عملية نقل دمّ، إذ ظهرت أنابيب متّصلة بسائل شفاف إلى ذراعها العلوية.

وفي صورة حزينة ظهرت وهي تبكي بينما تضع قطعة قماش فاتحة اللون على رأسها.

بلّا لم تخشَ أن تكشف لمتابعيها تفاصيل علاجها كما هي، وظهرت في إحدى الصّور داخل غرفة علاجيّة بينما كان جزء من ذراعها فقط مكشوفًا.

وقد زُيّنت غرفتها بباقة من الزّهور وبطاقات معايدة، وكانت تمضي الوقت بلعب الورق.

نذكر أن بيلا حديد كانت قد شاركت الجمهور والمتابعين، عبر حسابها في إنستغرام، معاناتها مع مرض “لايم”، حيث أنها تعاني من عدم انتظام ضربات القلب وقلق والصداع واضطرابات المزاج وآلام المفاصل وصعوبة التنفس والغثيان والارهاق الشديد.

وتعاني بيلا حديد من هذا المرض النادر منذ عام ٢٠١٢. فما هو مرض لايم؟ هو عدوى بكتيرية يمكن أن تنتقل إلى البشر عن طريق القراد المصاب الذي يعض الجلد، وتشمل الأعراض المبكرة طفح جلدي دائري أحمر حول المنطقة المصابة والذي لا يظهر فوراً بعد الإصابة بالعضة وربما يستغرق ظهوره عدة أشهر.