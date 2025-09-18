إطلاق برنامج المواهب السينمائية الصاعدة للناشئين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 05:16 مساءً - عبر حساباتها الرسمية دعت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي للمشاركة في برنامج المواهب الصاعدة، وهي مبادرة خاصة تحتفي بالمواهب السعودية في المملكة من عمر 10 إلى 16 سنة. وذكرت المؤسسة أن المبادرة تشجع صانعي الأفلام من المملكة العربية السعودية، الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و16 عامًا؛ على إنتاج أفلام قصيرة مستوحاة من قصص عن الوطن أو المدرسة أو الأسرة أو الصداقة.

برنامج المواهب الصاعدة

ذكرت مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أن أفضل 10 أفلام ضمن برنامج المواهب الصاعدة سيتم عرضها في 9 ديسمبر ضمن فعاليات المهرجان في جدة وسيحصل الفائزون على جوائز إلى جانب تكريم رسمي في حفل خاص. وسيكون آخر موعد للتقديم هو 4 أكتوبر.

وتتناول الأعمال المشاركة 4 موضوعات رئيسية مرتبطة بحياة الناشئة وواقعهم اليومي، هي: الوطن، والمدرسة، والعائلة، والصداقة، للتعبير عن انتمائهم وتجاربهم وعلاقاتهم الإنسانية بلغة سينمائية مبسطة وملهمة، ومنحهم تجربة متكاملة في بيئة مهنية تشمل حضور العروض السينمائية، والتفاعل مع لجان التحكيم، والمشاركة في احتفالية رسمية.

قادة صناعة السينما

أوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة فيصل بالطيور، أن تدشين البرنامج يأتي إيمانًا بدور الجيل الجديد من المبدعين الناشئين باعتبارهم قادة صناعة السينما في المستقبل، مؤكّدًا أن البرنامج يمثل استثمارًا مباشرًا في طاقاتهم ومواهبهم المبكرة، ويمنحهم فرصة التعبير عن أصواتهم وخوض تجاربهم السينمائية الأولى.

ويجسّد البرنامج التزام المهرجان برعاية الأجيال الجديدة، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن هويتهم وقصصهم وصناعة جيل جديد قادر على الإسهام في إثراء المشهد السينمائي المحلي والعالمي، حيث دعت المؤسسة صُنّاع الأفلام الناشئين للتسجيل في البرنامج، والتعبير عن سردياتهم القصصية الآسرة.



