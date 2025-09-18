 أحمد السقا يكرم محمد هنيدي في ختام مهرجان الإسكندرية المسرحي 

لحظة رمزية

الصورة من المركز الإعلامي للمهرجان

سطور في مشوار محمد هنيدي الفني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - تختتم فعاليات الدورة الـ 15 من، يوم السبت القادم الموافق 20 سبتمبر من الشهر الجاري، وذلك على مسرح مكتبة الإسكندرية بحضور نخبة من نجوم المسرح من مختلف البلدان العربية والعالمية.ويشهد حفل الختام العديد من الفعاليات، أبرزها تكريم الفنان محمد هنيدي، إذ تحمل هذه الدورة اسمه ومن المقرر أن يقوم النجمبتسليم التكريم لـ "هنيدي"، في لحظة رمزية تجسد المحبة والاحترام المتبادل بين اثنين من أبرز رموز الفن المصري.ويأتي تكريم الفنان محمد هنيدي، تقديراً لمسيرته المضيئة وإسهاماته التي فتحت أبواباً جديدة لجيل كامل من المبدعين.وفي وقت سابق، قال الفنان إبراهيم الفرن مدير المهرجان في بيان صحفي، إن إدارة المهرجان تتشرف ، بإطلاق اسم دورتها الخامسة عشرة على اسم الفنان الكبير محمد هنيدي، تقديراً لمسيرته المضيئة وإسهاماته التي فتحت أبواباً جديدة لجيل كامل من المبدعين، فالفن الحقيقي لا يقتصر على الإضحاك أو الإبهار فحسب، بل هو قوة ناعمة تصنع الوعي وتغير نظرة المجتمع لنفسه، وهذا ما جسده هنيدي بأعماله، حيث جمع بين البساطة والعمق، وأضحك القلوب ليبقى علامة مضيئة في تاريخ المسرح والسينما المصرية والعربية.بدأمشواره المهني بعيدًا عن الفن، حيث عمل في البداية محاسبًا، لكنه لم يجد نفسه في هذه المهنة، فقرر تركها ليلتحق بالمجال الذي أحبه منذ طفولته: التمثيل. التحق بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون في القاهرة وتخرج عام 1991، ليبدأ مسيرته بأدوار صغيرة على خشبة المسرح وفي السينما. ومع الوقت، استطاع أن يثبت موهبته ويصنع لنفسه مكانة خاصة عبر أعمال كوميدية حققت نجاحًا واسعًا، مثل صعيدي في الجامعة الأمريكية، همام في أمستردام، وش إجرام، إضافة إلى مسرحيات شهيرة مثل ألابندا وعفروتو. كما تعاون مع المخرج الكبير يوسف شاهين في فيلم "إسكندرية كمان وكمان" عام 1990.على مدار رحلته الفنية حصد هنيدي العديد من الجوائز والتكريمات، من أبرزها جائزة أفضل ممثل عن فيلم رمضان مبروك أبو العلمين حمودة عام 2009، وفي العام نفسه تم تكريمه في مهرجان الرباط الدولي بالمغرب عن مجمل أعماله، كما نال تكريمًا آخر عام 2008 في مهرجان تطوان الدولي للسينما.يمكنكم قراءة ...محمد هنيدي يستعين بهذا الفنان باستمرار في أعماله.. فمن هو؟

