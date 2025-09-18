مشاري المجيبل يعلن موعد مسرحيته الجديدة شوية حرامية

مسرحية "شوية حرامية" أبطالها

https://www.instagram.com/p/DOtnqtnjJfK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtnqtnjJfK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOtnqtnjJfK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

عمل يعرض الآن للفنان مشاري المجيبل

آخر عمل عُرض لمشاري المجيبل

View this post on Instagram A post shared by KHALED | مونولوج (@monologue_q8)

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - حدد الفنانموعد مسرحيته الجديدة، والتي يحضّر لها وهي مسرحية "شوية حرامية" والتي ستعرض بتاريخ 9 أكتوبر 2025، على مسرح نقابة العمال بميدان حولي.وشارك متابعيه فيديو وبوستر المسرحية وعلق وكتب: "شمّول يبي يبوق واهو نايم، بتاريخ 9 أكتوبر، شباك الحرامية مفتوح على موقع".كما نشر فيديو لأبطال العمل وعلق وكتب: "محلاها الليلة"."شوية حرامية" مسرحية من تأليف وإخراج محمد جمال الشطي، وإشراف عام نواف العلي، والمسرحية من بطولة الفنانة هبة الدري، أسامة المزيعل، شملان المجيبل، ناصر الدوب، غادة الكندري، صالح الفيلكاوي، مشعل المجيبل، وسلمى رشيد.والمسرحية تأتي في إطار كوميدي ساخر وتتناول قصة لصوص غير محترفين، يخططون للقيام بعملية سطو على أحد المنازل الفاخرة والفخمة، لكنهم يصطدمون بعدة مواقف تكون مُضحكة، وكذلك تواجههم تحديات بمهمتهم الإجرامية التي يخططون من أجلها، كما يناقش العمل أيضاً عدداً من القضايا الاجتماعية المختلفة بقالب كوميدي لطيف يقدمه للجمهور.ويعرض الآن للفنان مشاري المجيبل مسلسل "كان إنسان" والذي تدور أحداثه حول قصة شاب مسالم تنقلب حياته بعد حادث مفاجئ، فيتحول إلى رجل باحث عن الانتقام، ويعرض العمل صراعات طبقية بين أسرتين، واحدة ثرية وأخرى فقيرة، وسط تقلبات نفسية وتتوالى الأحداث.وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي العلي، وفكرة الفنان علي كاكولي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فاطمة العامر، ومن بطولة الفنان جاسم النبهان، نور الدليمي، علي كاكولي، طيف، مشاري المجيبل، ناصر عباس، آلاء الهندي، آسيا الشمري، أحلام التميمي، محمد العجيمي، أحمد يوسف، نواف الفضلي، وعبدالحميد الشرشني.أما آخر عمل عُرض للفنان مشاري المجيبل فكان في الموسم الرمضاني 2025 وهو مسلسل "أبو البنات"، وتدور أحداثه عندما يحاول أب التعامل مع تحديات الحياة اليومية مع بناته وبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم" بالماضي؛ حيث بدلت إحدى بناته بابن مطربة الأفراح "ليلى" لغاية في نفسها، وتحدث الكثير من المواقف وتتوالى الأحداث وتنكشف.وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، هبة الدري، شيماء علي، مرام البلوشي، فهد باسم، فتات سلطان، في الشرقاوي، مشاري المجيبل، شوق الهادي، نور محمود، طلال باسم، وصمود المؤمن.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن