حياة الفهد تسافر إلى لندن لاستكمال العلاج

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 02:08 مساءً - كشفت أسرة الفنانة حياة الفهد، تطورات جديدة متعلقة بحالتها الصحية، وذلك بعد مرور أكثر من شهرٍ على تعرضها لجلطتين في وقتٍ متقارب، وتلقيها العلاج اللازم في أحد المستشفيات الكويتية من ذلك الحين.

مدير أعمال حياة الفهد يرافقها في رحلة العلاج

وأوضحت أسرة حياة الفهد، عبر خاصية الـ"ستوري" على "انستغرام"، أنها سافرت إلى لندن أخيرًا، بشأن استكمال رحلة العلاج، والخضوع لفحوصات طبية جديدة، حيث يأتي ذلك بعد مرور نحو أسبوعين من استكمال الأوراق وإنهاء الإجراءات اللازمة، حسبما كشف مدير أعمالها يوسف الغيث، في وقتٍ سابق.

أسرة حياة الفهد، لم تكشف بعد عن تفاصيل رحلتها العلاجية بالخارج، ووضعها الصحي في الوقت الراهن، لاسيما وأنها أصيبت بجلطتين في شهرٍ واحد، بينما ترافقها أسرتها وكذلك مدير أعمالها، والذي نشر صورة له من داخل الطائرة، عبر خاصية الـ"ستوري"، موضحًا أنه متوجه إلى لندن، لكنه لم يكشف أي تفاصيل أخرى.

توضيح لعدم الانجراف وراء الشائعات حول حياة الفهد

وكانت الأيام القليلة الماضية، قد شهدت تداول أنباء مغلوطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تطورات الحالة الصحية لـ حياة الفهد، وسفرها للخارج، الأمر الذي دفع الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه، لإصدار بيانٍ قبل نحو 5 أيام، بشأن عدم الانجراف وراء الشائعات.

وجاء في البيان: "نود إعلام الجمهور الكريم ووسائل الإعلام ومحبي الفنانة القديرة حياة الفهد، نظرًا لكثرة المغالطات بنشر بعض الأخبار غير صحيحة عن وضعها الصحي عبر المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي والصحف، ونشكرهم على الاهتمام بها، ولكن نؤكد أن المصدر الرسمي عن الوضع الصحي للفنانة حياة الفهد هو صفحتها الرسمية بالإنستغرام باسم مؤسسة الفهد من خلال الأستاذ يوسف الغيث والاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصناع الترفيه".

كما أكد البيان أن الفنانة حياة الفهد ما زالت ترقد في العناية الفائقة بالكويت، وأنها لم تغادر البلاد كما أشيع : "ما زالت ترقد في العناية الفائقة في دولة الكويت ولم تغادر إلى لندن للعلاج حيث بعض المواقع الإخبارية ادعت بأنها غادرت للعلاج بعد تدهور صحتها وهذا عار عن الصحة جملة وتفصيلاً".

وأضاف البيان: "كما أشرنا في بيان سابق من الاتحاد بتاريخ 2025/8/13 ان الفنانة القديرة حياة الفهد في آخر شهر 2025/7 أجرت عملية قسطرة وبعدها مباشرة تعرضت إلى جلطة مما اضطر نقلها إلى العناية الفائقة وإثناء مراحل العلاج وتداعيات الجلطة أصيبت بجلطة ثانية في الدماغ والكل يعلم أن الجلطة هي إصابة ليست بالإصابة العابرة بل تحتاج إلى رعاية واهتمام خاص وتكثيف العلاج وحالتها الصحية الآن والله الحمد شبه مستقرة في العناية الفائقة في الكويت ومن الطبيعي أن تكون هناك متغيرات لوضعها الصحي حيث يمر بعدة مراحل وهذه هي إرادة الله".

تفاصيل الأزمة الصحية لـ حياة الفهد

وكانت أسرة ومؤسسة حياة الفهد قد أعلنت في 13 أغسطس الماضي عن تعرضها لوعكة صحية خطيرة، فيما أوضح الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي وصُنّاع الترفيه أن حياة الفهد، بصفتها نائب رئيس الاتحاد، أصيبت بجلطة استدعت وضعها في العناية المركزة.

وأوضح " البيان"، وقتها أن الفريق المعالِج قرر منع الزيارة عنها بشكلٍ كامل خلال هذه الفترة؛ حفاظاً على سلامتها واستجابةً لتوصيات الأطباء.

آخر أعمال حياة الفهد الدرامية

وكان آخر عمل قدمته الفنانة حياة الفهد بالموسم الرمضاني الماضي هو مسلسل "أفكار أمي"، وتدور أحداثه حول "شاهة" المرأة القوية والمسيطرة التي تفرض كل شيء على أفراد أسرتها وتدور بينها وبين أفراد الأسرة الكثير من القصص والحكايات المشوقة، والعمل من ﺇﺧﺮاج باسل الخطيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبد المحسن الروضان، ومن بطولة الفنانة حياة الفهد، إبراهيم الحساوي، زهرة الخرجي، شيماء علي، ريم أرحمة، حسين الحداد، هيلدا ياسين، ياسة، فاطمة البصيري، حسن البلام، عقيل الرئيسي، بالإضافة إلى آخرين.

