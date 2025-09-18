إيناس مكي: مرض مناعي نادر وراء معاناتي

"لن أعيش في جلباب أبي" حقق نجاحاً عالمياً

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 سبتمبر 2025 01:03 صباحاً - أكدت الفنانةأنها تعيش حياتها بشكل طبيعي، وتستمد طاقتها من محبة الجمهور الصادقة، مشددة خلال لقائها في برنامج "" مع الإعلاميةعلى قناة صدى البلد 2، على عدم الترويج لنفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.وأشارت إيناس مكي إلى أن مسلسل "" حقق نجاحاً عالمياً وترك بصمة كبيرة لدى الأجيال. وأضافت: "نحن في أسرتنا خمسة أشقاء، لكل واحد منا شخصية مختلفة، لكنني أنا وأحمد مكي فقط من دخلنا مجال الفن، وقد شجعته على التمثيل ثم الكتابة والإخراج"، مؤكدة اعتزازها بتاريخ شقيقها الفنان أحمد مكي.أوضحتأنها راضية بما كتبه الله لها، ولا تؤمن بالاستسلام أمام الأزمات أو الانكسار أمام الابتلاءات، مضيفة: "لا أحب الإحساس بالظلم أو شخصية المقهور، فأنا مؤمنة بأن كل ما يحدث للإنسان هو اختبار من الله، والشكوى لغيره مذلة، داعية الجمهور إياهم إلى مواجهة المرض والابتلاء بقوة، والسعي المستمر لتطوير الذات وتجاوز التحديات بإيمان راسخ".وكشفتعن تعرضها لأزمة صحية صعبة أصابتها بانهيار نفسي، بعدما فوجئت بتورم في أحد جانبي وجهها، وقالت: "وجه الفنان هو رأس ماله أمام الكاميرا، ولذلك كان قلقي مضاعفًا، خاصة أنني لا أحب تغيير ملامحي، فأنا أعمل بالفن منذ 30 عاما، وكثيرا ما طُلب مني إجراء عملية تجميل في أنفي لكني أرفض، فهناك نجمات عالميات في هوليوود ليست لديهن أنف مثالية".ونفتما تردد عبر بعض السوشيال ميديا حول خضوعها لعمليات تجميل، مؤكدة أنها أصيبت بمرض مناعي نادر يصيب السيدات أكثر من الرجال، وظهر في البداية على هيئة إحمرار بالوجه، مشيرة إلى أن حالتها تمنعها تماماً من تلقي أي حقن تجميلية مثل "الفيلر" أو "البوتوكس".وخلال اللقاء، تحدثتباكية عن والدتها الراحلة، مؤكدة أنها كانت السند والداعم الأكبر في حياتها، ولم تتوقع رحيلها بعد شهر واحد فقط من الاحتفال بيوم ميلادها. وقالت: "ماما راحت عند ربنا.. وبقرأ لها قرآن كل يوم، وهي علمتني أكون قوية حتى في مرضي، وكانت دائماً تقولي أحمدي ربنا إن المرض حميد ومش خبيث، ومعاكِ علاج ودكاترة محترمين، خلي عندك أمل وانتي جميلة، ودي إصابة هتتعالج".وأعربتعن حزنها لعدم تقدير بصمتها الفنية التي وصلت للعالمية كما يجب، مشيرة إلى أن الإنتاج والإخراج لم يمنحاها المكانة التي تستحقها. وأكدت أن الأدوار الرئيسية غالباً ما تذهب لفنانات أقل موهبة منها، لكنها لم تغضب أو تسع وراء المال، موضحة أنها دخلت عالم الفن من أجل تقديم عمل حقيقي لا المكاسب المادية.