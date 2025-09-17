رنا رئيس تعتذر عن فيلم سفاح التجمع.. المخرج يكشف السبب

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 11:05 مساءً - اعتذرت الفنانة رنا رئيس عن المشاركة في فيلم "سفاح التجمع" مع الفنان أحمد الفيشاوي والذي يتواصل تصويره حالياً على قدم وساق لعرضه خلال شهر أكتوبر المقبل حسبما أكد مؤلف ومخرج الفيلم محمد صلاح العزب لـ "الخليج 365" أنه أحدث بعض التغييرات الطفيفة على السيناريو وتم الاستعانة بالفنانة جيسيكا حسام الدين بعدما أصبح الدور جديداً.

صعوبة استكمال رنا رئيس تعاقدها

وأشار محمد صلاح العزب إلى أن اعتذار رنا رئيس جاء بسبب الأزمة الصحية التي مرت بها واجرائها عملية جراحية، حيث حال ذلك دون استكمال تعاقدها على المشاركة في الفيلم لاسيما وأنه كان مع الصعب على صناع العمل ترحيل مشاهدها وانتظارها حتى تستعيد عافيتها بشكل كامل بسبب الارتباط بموعد عرض العمل خلال شهر أكتوبر المقبل.

رنا رئيس تتعرض لنزيف حاد استدعي تدخل عاجل

أجرت الفنانة رنا رئيس الأسبوع قبل الماضي عملية جراجية بعد تعرضها للاجهاض قبل أشهر قليلة ولكنها عانت بعدها من مضاعفات، حيث أوضحت والدتها في مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات" على قناة "النهار" وقالت: "رنا تعرضت منذ نحو أربعة أشهر لـ إجهاض، ومنذ ذلك الوقت وهي تعاني من مضاعفات صحية متكررة، كنا خلالها نتابع مع الأطباء باستمرار، لكن الأعراض كانت تعود من وقت لآخر بشكل مقلق".

وأكدت والدة رنا رئيس أن العائلة لم ترغب في الإعلان عن تفاصيل الأزمة في البداية حفاظا على خصوصية ابنتهم، مشيرة إلى أنهم اختاروا التزام الصمت والاكتفاء بالمتابعة الطبية بعيداً عن الأضواء.

وتابعت: "عندما شعرت رنا مجدداً بآلام حادة ومغص شديد لم تستطع تحمله، وهو ما اضطرنا إلى التوجه بها فورا إلى المستشفى الأطباء قرروا خضوعها لتخدير سريع، ثم أوضحوا أن حالتها تستدعي إجراء منظار عاجل بسبب نزيف حاد".

وأضافت والدة رنا رئيس أن النزيف لم يكن عاديًا، حيث امتد ليصل حتى منطقة الكبد، وهو ما جعل الفريق الطبي يقرر دخولها غرفة العمليات بشكل طارئ، واستغرقت العملية الجراحية نحو ست ساعات متواصلة، في وقت وصفت فيه حالتها بأنها كانت "حرجة للغاية".

يذكر أن رنا رئيس احتفلت في مايو الماضي بـ حفل زفافها بحضور عدد كبير من نجوم الغناء، أبرزهم: تامر حسني، مصطفى حجاج، كارمن سليمان، ريهام عبد الغفور، روجينا، أشرف زكي، داليا البحيري وزوجها، ماجد المصري، منة فضالي، المخرج مجدي الهواري وزوجته الاستايلست دنيا عبد المعبود، دينا، هند عبد الحليم، بشرى، المخرج أحمد نور، سارة نور، سلوى عثمان، وفاء عامر، هنا يسري، ملك أحمد زاهر، عبير منير، مصطفى عماد، وآخرون.

مشاركة رنا رئيس في رمضان 2025

شاركت رنا رئيس، في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسلين الأول هو: "سيد الناس" بطولة: عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، خالد الصاوي، إنجي المقدم، نشوى مصطفى، منة فضالي، سلوى عثمان، بشرى، وتأليف وإخراج محمد سامي، والثاني "للأذكياء فقط" بمشاركة: حمدي الميرغني، كريم عفيفي، محمود البزاوي، ريم سامي، دعاء حكم وآخرين.



