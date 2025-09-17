بعد إعلان مشاركته في مهرجان الجونة السينمائي.. مخرجة فيلم وين ياخدنا الريح: أشعر بالفخر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - ينافس الفيلم التونسي "وين ياخذنا الريح" للمخرجة آمال القلاتي في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر) حيث يشهد عرضه الأول بالعالم العربي. وسيتم الإعلان قريبًا عن مواعيد عرض الفيلم في المهرجان.

مخرجة فيلم وين ياخدنا الريح: "أتطلع بشوق لعرضه على الجمهور"

وعلقت القلاتي على اختيار فيلمها قائلة من خلال بيان صحفي: "يشرفني بشدة عرض فيلمي في مهرجان الجونة السينمائي، فهو المكان الذي دعمه منذ مراحل التطوير الأولى وحتى مرحلة ما بعد الإنتاج، لافتة إلى أنها تشعر بالفخر والامتنان لمشاركة ثمرة سنوات من العمل هنا".

وأضافت: "عودة الفيلم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعني لي الكثير، وأتطلع بشوق لعرضه على الجمهور".

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول عليسة المتمردة ذات التسعة عشر عامًا، ومهدي الخجول ذي الثلاثة والعشرين عامًا، اللذين يستعينان بخيالهما للهروب من واقعهما. وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب، ينطلقان في رحلة طريق إلى جنوب تونس، متجاوزين العقبات التي تعترض طريقهما

الفيلم من تأليف وإخراج آمال القلاتي وإنتاج أسما شيبوب لأطلس فيجن وبطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان. الفيلم من تصوير فريدة مرزوق ومونتاج أمال قلاتي وغالية لاكروا ومالك كمون، وموسيقى عمر علولو. تتولى MAD Distribution مهام توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي.

هذا ما حققه فيلم "وين ياخدنا الريح" في المهرجانات الفنية

فاز فيلم "وين ياخدنا الريح" مؤخرًا بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل بـ مهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط، وجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان تورنتو السينمائي للفيلم العربي، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول بـ مهرجان صندانس السينمائي الدولي، ثم شارك في عدة مهرجانات منها مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان اسطنبول السينمائي الدولي.



