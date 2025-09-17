قصة شيري عادل مع فقدان الذاكرة في مسلسلاتها من جروب الدفعة إلى ديجافو

حادث تفقد على إثره الذاكرة بشكل كامل

View this post on Instagram A post shared by WATCH IT (@watchit)

شيري عادل على الشاشة بمسلسل "أيام" وتعتذر عن "لعدم كفاية الأدلة"

"حين يكتب الحب" فيلم جديد يدخل التصوير قريباً

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 08:21 مساءً - ظهرت الفنانةفي مسلسلها الجديد ""، الذي تختتم عرض حلقاته اليوم الأربعاء، بشخصية زوجة تتعرض لحادث وتكتشف بعد استفاقتها أنها فقدت ذاكرتها بالكامل. والمفارقة أن شيري كانت قد عاشت تجربة مشابهة على الشاشة في مسلسل ""، الذي عُرض عام 2023، حيث تعرضت شخصيتها أيضاً لحادث وفقدت ذاكرتها جزئيًا.ففي حكاية "" من مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، تجسد شيري عادل دور "مسك"، التي تسافر برفقة زوجها الطبيب الجراح سيف (أحمد الرافعي)، وأثناء مكالمة فيديو مع ابنتهما، تتعرض الأسرة لحادث كبير، وتدخل المستشفى في حالة حرجة، وتخضع لعملية جراحية تنقذ حياتها. لكنها عندما تستفيق، تجد نفسها قد فقدت الذاكرة بشكل كُلِّي، ولا تستطيع تذكر أي شيء، حتى زوجها أو ابنتها أو اسمها الحقيقي.قد تحبين قراءة.. العائدون إلى دراما رمضان 2026 بعد غياب سنواتأما في مسلسل ""، فقد بدأت أحداثه أيضًا بحادث كبير تتعرض لهبعد مشاركتها في حفل تخرج الجامعة مع أصدقائها، حيث تغادر المكان مسرعة وتقود سيارتها لتتعرض لحادث خطير يدخلها في غيبوبة استمرت سبع سنوات كاملة. وعند استفاقتها، تواجه صدمة جديدة بعد أن اكتشفت إصابتها بفقدان جزئي للذاكرة؛ حيث لم تتذكر العديد من المواقف التي مرت بها.يعرض للفنانةحاليًا الجزء الثالث من مسلسل ""، الذي تأجَّل عرضه لعدة سنوات. ويشاركها في البطولة عدد من النجوم، منهم حورية فرغلي، رياض الخولي، أحمد صفوت، سلوى خطاب، محمود حجازي، ندى موسى، من تأليف سماح الحريري، إخراج محمد أسامة، فيما اعتذرت قبل أيام عن بطولة مسلسل "" لتضارب مواعيد التصوير مع أعمال أخرى ترتبط بتصويرها خلال الأيام المقبلة.وعلى صعيد السينما، تستعدللمشاركة في بطولة فيلم جديد بعنوان "حين يكتب الحب"، إلى جانب الفنان السوري معتصم النهار في أولى تجاربه السينمائية بمصر، وتشارك في العمل أيضاً نخبة من النجوم، منهم أحمد الفيشاوي، ريم مصطفى، سوسن بدر، جميلة عوض، محسن محيي الدين، سارة بركة، إلهام صفي الدين، نانسي صلاح، وشريف حافظ، الفيلم من تأليف سجى محمد الخليفات، وإخراج محمد هاني.يمكنك قراءة أيضًا.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الجونة بدورته الثامنة.. أبرز النجوم والأفلام والندواتآخر أعمالالدرامية جاءت خلال مسلسل ""، وشارك في بطولته: إسلام جمال، هيدي كرم، عمر الشناوي، بسمة داود، لقاء سويدان، رانيا منصور، كارولين عزمي، محمد أبو داود، هالة فاخر، سلوى عثمان، سلوى محمد علي، وعماد رشاد، العمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان، وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، وفكرة مي سعيد، وسيناريو وحوار منة فوزى وإيرين يوسف ومي سعيد، وإخراج خيري سالم.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».