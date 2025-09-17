بالتزامن مع بدء تصويره.. أحمد داود برفقة هؤلاء النجمات في كواليس فيلم إذما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 08:21 مساءً - حرص الفنان أحمد داود، على الترويج لأحدث أعماله السينمائية الذي يحمل عنوان "إذما"، وذلك بالتزامن مع بدء تصوير مشاهد العمل؛ حيث نشر مجموعة صور من كواليسه عبر صفحته على الـ"فيسبوك"، ظهر من خلالها في لقطات ومشاهد مختلفة مع نجمات الفيلم، أمثال سلمى أبو ضيف وبسنت شوقي، وعلَّق قائلًا: "إذما .. أحمد داود".

قصة "إذما"

يروي فيلم "إذما" أحداثًا إنسانية ومؤثرة، وهو مأخوذ عن رواية تحمل الاسم ذاته للروائي محمد صادق، التي صدرت عام 2020، وتحمل شعار "أمامك 9 أوامر.. و9 كنوز حتى تجدني".

وتدور أحداثها حول "عيسى" وفي يوم ميلاده السادس والثلاثين، وبعد محاربة مستميتة مع الحياة أدت إلى هزيمته هزيمة نكراء، تصله هدية من آخر شخص يتوقعه، وهي هدية تجبره أن يغيّر تفاصيل حياته كلها. ولأنه فقد شغفه في الحياة وتاه طويلًا عن نفسه، يضطر لاتباع ذلك المسار الجديد، ويخوض تجربة تلو الأخرى، عله يعثر على ما فقد منه، وبينما يفعل ذلك، يحاربه واقعه الحالي، ليكتشف أن عليه مواجهة أكثر مخاوفه سوءًا.

فيلم "إذما" من تأليف الكاتب والروائي محمد صادق، وهو مأخوذ عن روايته الأكثر مبيعًا، ويخوض من خلاله أولى تجاربه الإخراجية. ويشارك في بطولته: أحمد داود، وسلمى أبو ضيف، وبسنت شوقي، وأحمد داش، وجيسكا حسام الدين، وميران عبد الوارث. وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.



عمل سينمائي آخر

على جانب آخر، يشارك الفنان أحمد داود في عمل سينمائي آخر بعنوان "الكراش"، ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الخفيفة. تدور أحداثه حول فكرة "الحب من أول نظرة"، حيث يلتقي محاسب يجسد شخصيته أحمد داود، بسيدة أعمال تؤدي دورها ميرنا جميل؛ لتبدأ بينهما قصة عاطفية غير تقليدية، مليئة بالمواقف الرومانسية والكوميدية.

ويشارك في بطولته، إلى جانب أحمد داود وميرنا جميل، كل من: شيرين رضا، باسم سمرة، حسن أبو الروس، وآخرون، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



يمكنكم قراءة ...أحمد داود يطرح تساؤلاً لمتابعيه حول موضوع فيلمه الجديد الهوى سلطان



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».