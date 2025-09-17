‎مهرجان أسوان لأفلام المرأة يبدأ استقبال أفلام دورته الـ 10

شروط المشاركة الأساسية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 07:07 مساءً - كشفت إدارةعن بدء استقبال الأفلام الراغبة في المشاركة في الدورة العاشرة للمهرجان، والتي ستُعقَد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2026. حيث سيتم تلقى الأفلام بداية من يوم 20 سبتمبر الجاري وحتى 20 ديسمبر المقبل، من خلال الموقع الرسمي للمهرجان.

يشترط مهرجان أسوان لأفلام المرأة أن تكون الأفلام المتقدمة للمشاركة فيه لا يتجاوز تاريخ إنتاجها سنة 2025، ولم تُعْرَض داخل مصر عرضًا جماهيريًا من أي نوع.



ويهتم المهرجان حصريًا بالأفلام التي تمثل إبداع النساء، من الأعمال التي أخرجتها أو كتبتها للشاشة امرأة، أيًا كان موضوعها. بالإضافة إلى الأفلام التي تتناول قضايا تمكين المرأة والمساواة ومشكلات النساء الموروثة أو المستجدة، حتى ولو كان مبدعوها من الرجال.



يمكنك قراءة.. فيلم "رحلة 404" يفوز بجائزة أفضل فيلم مصري في ختام مهرجان أسوان

مسابقات المهرجان والفئات

يضم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة مسابقتين دوليتين: الأولى للأفلام الطويلة (روائي – تسجيلي – تحريك) ولا تقل مدتها عن 60 دقيقة، والثانية للأفلام القصيرة (روائي – تسجيلي – تحريك) ولا تزيد مدتها عن 60 دقيقة. بالإضافة إلى مجموعة أخرى من البرامج الخاصة والعروض خارج المسابقة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».