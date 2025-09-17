الملك تشارلز والملكة كاميلا يُرحبان بدونالد ترامب وميلانيا في قلعة وندسور

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 04:32 مساءً - بعد استقبال كيت ميدلتون والأمير ويليام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب فور وصولهما وندسور، رحب بهما الملك تشارلز والملكة كاميلا في ساحة القصر، ورافقهما الملك والملكة لبدء مراسم حفل الاستقبال الرسمي.

الملك تشارلز والملكة كاميلا يستقبلان ترامب والسيدة الأولى

حظي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 79 عاماً، والسيدة الأولى ميلانيا ترامب، 55 عاماً، بترحيبٍ عارم من جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا، كما تم إطلاق التحية الملكية من الحديقة الشرقية لقلعة وندسور وبرج لندن.

ثم اصطحبت العائلة المالكة البريطانية الرئيس الأمريكي والسيدة الأولى في موكب عربة عبر قصر وندسور باتجاه القلعة. وجلس الرئيس ترامب بجانب الملك في عربة مغلقة، بينما ركبت الملكة كاميلا إلى جانب السيدة الأولى.

كما استقل أمير وأميرة ويلز عربة بصحبة السفير الأمريكي ببريطانيا وزوجته، وأيضًا تواجد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في عربة واحدة.

وعند الوصول إلى القصر وقف الرئيس والسيدة الأولى لمشاهدة عرض عسكري من منصة حمراء مرتفعة إلى جانب الملك تشارلز والملكة كاميلا.

وشاهد أفراد العائلة المالكة وضيوفهم صفوفًا من الحراس يرتدون جلود الدببة في الساحة، وتم عزف النشيد الوطني البريطاني والأمريكي. وعندما انتهى الموكب رسمياً، دخل ترامب والملك تشارلز إلى قلعة وندسور، لتناول الغداء.

دونالد ترامب يصف كيت ميدلتون بـ الجميلة

استقبل الأمير ويليام Prince William وكيت ميدلتون Kate Middelton الرئيس الأمريكي دونالد ترامب Donald Trump وزوجته ميلانا ترامب Melania Trump، فور وصولهما على متن الطائرة الرئاسية لقصر وندسور، ليبدآ زيارتهما التاريخية للمملكة المتحدة التي تُعد الثانية له كرئيس أمريكي، حيث جاءت الأولى عام 2019 في عهد الملكة إليزاليث.

صافح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا؛ الأمير ويليام وكيت ميدلتون، التي وصفها ترامب بـ "الجميلة" أثناء مصافحته لها، حيث انتشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الإجتماعي للرئيس وزوجته وهما يصلان وفي استقبالهما أمير وأميرة ويلز، وتبادلوا أطراف الحديث.

وقد ظهرت ميلانيا ببدلة رمادية داكنة أنيقة، مع حذاء بكعب عالٍ من جلد الغزال وقبعة صوفية بنفسجية اللون. بينما اختارت أميرة ويلز فستانًا باللون النبيتي، أكملته بقبعة ودبوس ريش رقيق.

زيارة دونالد ترامب التاريخية للمملكة المتحدة

يُعد ترامب أول رئيس أمريكي منتخب في العصر الحديث تتم دعوته مرتين لزيارة المملكة المتحدة، حيث كانت الأولى في عهد الملكة إليزابيث عام 2019. وقد دعا الملك تشارلز؛ ترامب لزيارة دولة ثانية في وقت سابق من هذا العام. في 27 فبراير، قدّم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رسالة من الملك، 76 عامًا، إلى ترامب، وقبل ترامب الدعوة على الفور.

وقال رئيس الوزراء آنذاك: "هذا أمرٌ مميزٌ حقًا. لم يحدث هذا من قبل؛ إنه أمرٌ غير مسبوق".

