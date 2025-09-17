عبدالله المسلم يعلن عن قدوم مولوده الثاني وإطلاق هذا الاسم عليه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 03:22 مساءً - رُزق الفنان عبدالله المسلم بمولوده الثاني، واختار له اسم "عبد العزيز"؛ تيمناً باسم والده المخرج والفنان عبد العزيز المسلم. وشارك الفنان متابعيه بوستراً كتب فيه: "الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، رزقنا الباري عزّ وجل بمولودنا وقرة أعيننا عبد العزيز بن عبدالله بن عبد العزيز المسلم، اللهم اجعله صغيراً سارّاً بارّاً، واجعله حامداً في الأرض، محموداً في السماء".

وعلّق عبدالله المسلم على المنشور قائلاً: "الحمد لله يا رب، الله رزقني بمولودي الثاني عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز المسلم، ما شاء الله تبارك الله، وألف الحمد لله".

وانهالت عليه التهاني من النجوم الذين باركوا له بقدوم مولوده، متمنين أن يكون من مواليد السعادة، فكتبت الفنانة هدى حسين: "ألف ألف مبروك يا الغالي، يتربى بعزكم"، وهنّأه مشاري المحبوب قائلاً: "مبروك ما ياك يا حبيبي ويتربى بعزك يا رب". كما كتب الفنان يوسف الحشاش: "ما شاء الله، ألف ألف مبروك ويتربى في عزكم"، وكتب المنتج والمخرج ناصر البلوشي: "مبروك ما ياكم ويتربى بعزكم". وهنّأته الفنانة ملك أبو زيد قائلة: "مبروك ما ياكم ويتربى بعزكم يا رب"، فيما كتب الفنان منصور البلوشي: "مبروك ما ياك ويتربى بعزك يا رب".

آخر أعمال الفنان عبدالله المسلم

كان آخر أعمال الفنان عبدالله المسلم المسرحية؛ إشرافه على مسرحية "الطقاقة نورة عرس الجن"، التي قُدمت على مسرح نادية القادسية، بمشاركة الفنانة هدى حسين، ومحمد العجيمي.

وشارك أيضاً في مسرحية "بشر أشباح" من إخراج محمد عبدالعزيز المسلم، وتأليف محمد عبدالعزيز المسلم، وبطولة أحمد التمار، عبدالله المسلم، عبدالله الحمادي، علي الششتري، محمد عبدالعزيز المسلم، ونواف الشرف.

كما شارك في مسرحية "ساحرة الشمال" من إخراج وتأليف عبدالعزيز المسلم، وصياغة فنية سامي العلي، وبطولة عبدالعزيز المسلم، باسمة حمادة، فتات سلطان، حسن إبراهيم، مي البلوشي، عبدالله المسلم، أحمد التمار، علي العلي، شيماء قنبر، إيمان قنبر، طارق الحارثي، علي القريشي، وسعيد السعدون.

وأيضاً شارك في مسرحية "الطابق الثاني"، وهي مسرحية رعب كوميدية، من تأليف وإخراج عبدالعزيز المسلم، ومخرج منفذ عبدالله المسلم، ومؤلف الأغاني سامي العلي، وبطولة هدى حسين، عبدالعزيز المسلم، مرام البلوشي، عبدالله المسلم، عبدالله الحمادي، شيماء قنبر، محمد المسلم، عبدالعزيز العنزي، علي القريشي، وخالد الربيعة.

