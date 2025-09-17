خاص من فينيسيا .. المخرج مارك جينكين: لا أتخيل Rose of Nevada بدون جورج ماكاي وكالوم ترنر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - في لقاء حصري مع "الخليج 365" على هامش مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كشف المخرج البريطاني مارك جينكين عن فلسفته الإخراجية وأسلوبه الخاص في صناعة الأفلام، بالإضافة إلى كواليس اختيار أبطال فيلمه الجديد Rose of Nevada، الذي تم عرضه ضمن مسابقة "آفاق" في مهرجان فينيسيا السينمائي الـ82.

صناعة أفلام بروح الهواة

بدأ جينكين حديثه موضحًا سبب إصراره على نهجه العملي في تصوير الفيلم: "أحب أن أكون جزءًا من كل شيء. أحب الكتابة والإخراج وتشغيل الكاميرا وهندسة الصوت وتأليف الموسيقى. بدأت صناعة الأفلام منذ كنت في الرابعة عشرة مع أصدقائي، كنا نصنع كل شيء بأنفسنا، ولم أكن مستعدًا للتخلي عن تلك الحماسة لمجرد أنني أصنع أفلامًا أكبر."

وأضاف أن هذا الأسلوب يمنحه صدق التجربة وعمقها: "لأنني أكتب أفلامي، أشعر أنها قصص شخصية جدًا، تحمل رمزية أو مشاهد من حياتي. لذلك أريد أن أتحكم بها حتى أمثّل تجربتي بشكل صادق."

البساطة والانضباط

وعن استخدامه لتصوير 16 ملم الذي يمنح الفيلم ملمسًا حالمًا، قال جينكين: "أحب الصور الناعمة والدافئة وغير المكتملة. أحتفي بعيوب الغبار والخدوش لأنها جزء من جمال الصورة. هذا الأسلوب يفرض عليّ انضباطًا حقيقيًا، فأصور لقطة أو لقطتين فقط لكل مشهد. بالنسبة لي، الأهم أن تظل عملية صناعة الفيلم بسيطة قدر الإمكان."



رد الفعل المثالي

وعن رد فعل الجمهور الذي يتمنى الحصول عليه بعد مشاهدة الفيلم، أجاب بابتسامة: "أفضل رد فعل بالنسبة لي أن يغادر الجمهور وهو يشعر بالقلق والتأثر. إذا قال أحدهم ’كان الأمر على ما يرام‘، فهذا سيكون الفشل الوحيد بالنسبة لي."

كواليس اختيار أبطال الفيلم

أما فيما يتعلق باختيار جورج ماكاي وكالوم ترنر لبطولة Rose of Nevada، كشف جينكين قائلاً: "قابلت جورج أولاً ولم أكن أعرف أي دور سيؤديه، لكن بمجرد لقائنا فكرت: لا بد أن يكون "نِك"، وبالفعل كان مثالياً للدور. أما كالوم فقد أحببته دائمًا لأنه يترك شيئًا غامضًا في شخصياته. كلاهما أصبح محور الفيلم، ولا أستطيع أن أتخيل العمل بدونهما."



قصة وأبطال فيلم Rose of Nevada

فيلم Rose of Nevada من تأليف وتصوير وموسيقى ومونتاج وإخراج مارك جينكين، ومن بطولة جورج ماكاي وكالوم ترنر وفرانسيس ماجي وإدوارد رو وروزاليند إليزار وماري وودفاين وأدريان رولينز.

تدور قصة الفيلم حول قرية صيد منسية يعود إليها قارب "روز أوف نيفادا" بعد أن فُقد في البحر قبل 30 عامًا مع كامل طاقمه. عودة القارب تُعدّ إشارة لأهل القرية بأن عليه الإبحار مجددًا لعل الحظ يعود إليهم. ينضم نِك إلى طاقم القارب ليعيل أسرته الصغيرة، ويلتحق به ليام هربًا من ماضيه. بعد رحلة ناجحة يعود الطاقم إلى الميناء، لكنهم يكتشفون أنهم عادوا بالزمن إلى الوراء، ويستقبلهم أهل القرية كأنهم الطاقم الأصلي.

