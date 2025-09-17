بعد إجرائه عملية جراحية بهما.. إلتون جون يحوِّل ركبتيه لقلادة وبروش يرتديهما

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - يعاني السير إلتون جون Elton John من مشاكل صحية كثيرة في الآونة الأخيرة، وقام بإجراء عملية جراحية في ركبتيه، اضطر من خلالها لتغيير المفصل، لكنه احتفظ بركبتيه بشكلٍ قيّم؛ إذ حوّلهما لقلادة.

إلتون جون يتزين بقلادة من ركبته

بعد عام من ظهوره بقلادة تحمل صورة ركبته اليمنى، كشف إلتون جون، البالغ من العمر 78 عاماً، عن سبب تحويل ركبتيه إلى قلادة وبروش، بعد استئصالهما أثناء الجراحة. في فيلمه الوثائقي القصير الجديد Touched By Gold، وفقاً لمقطع نشرته مجلة Us Weekly في 15 سبتمبر، يتذكر جون: "عندما خضعتُ لعملية إزالة ركبتي، اليسرى أولاً ثم اليمنى، سألتُ جراحي إن كان بإمكاني الاحتفاظ بهما، وهو ما أثار دهشته".

وبالفعل استعان جون بمصمم المجوهرات ثيو فينيل؛ لتحويل ركبتيْه القديمتين إلى قطعتين جميلتين، فقام أولاً بتجفيفهما، مما يجعلهما أكثر قابليةً للتحويل إلى ما هو أشبه بالمجوهرات.

من الركبة اليمنى، قام المصمم بصنع قلادة وصنع لها سلسلة من العظام لتناسبها، وكتب عليها عبارة لاتينية تعني: "لن أنحني لأي رجل بعد الآن"، مشيراً أنه لا يمكن لأي شخص الاستغناء عن ركبة مفقودة.

أما ركبة المغني اليسرى، فقد حوّلها ثيو إلى بروش.

معاناة إلتون جون من مشاكل صحية

من الجدير بالذكر أن إلتون جون دائماً ما يكشف عن مشاكله الصحية، وقال في مهرجان نيويورك السينمائي العام الماضي: "بصراحة، لم يتبقَّ لي الكثير. ليس لديّ لوزتان، ولا لحميتان هضميتان، ولا زائدة دودية. ليس لديّ بروستاتا، ليس لديّ ورك أيمن، ولا ركبة يسرى، ولا ركبة يمنى"، وأضاف: "في الواقع، الشيء الوحيد المتبقي لي هو وركي الأيسر".

كما كشف النجم العالمي عن تفاصيل مؤلمة تخص حالة عينيه في العام الماضي، وقال إنه لا يزال يعاني من صعوبة في الرؤية بعد أشهر من إصابته بالعدوى الشديدة، وكشف أنه بات لا يستطيع الرؤية بعينه اليمنى بشكلٍ كلّي.

أما بالنسبة لعينه اليسرى فهي الأخرى حالتها ليست جيدة، ويرى بها ولكن بشكلٍ طفيف، وأعرب عن مخاوفه من فقدانها هي الأخرى.

ووقت إصابته بعدوى شديدة في عينه، أصدر بياناً عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، أعلن من خلاله: «خلال الصيف، كنتُ أعاني عدوى شديدة في العين تركتني برؤية محدودة في إحدى العينين. أتعافى حالياً، لكنها عملية بطيئة جداً، وستستغرق وقتاً قبل عودة البصر إلى العين المُصابة». وتابع: "ممتنّ جداً للفريق الممتاز من الأطباء والممرضات وعائلتي، الذين اعتنوا بي جيداً".

إلتون جون يوصي بكتابة هذه الكلمات على قبره بعد موته

على الرغم من أن إلتون جون يُعد أيقونة في عالم الغناء، إلا أن ما يريد كتابته على قبره بعد موته ليس له علاقة بالفن عامةً أو بالغناء خاصةً، بل لها علاقة بابنيه زاكاري، 13 عاماً، وإيليجاه، 11 عاماً، اللذين يشاركهما مع زوجته ديفيد فورنيش. وقال جون لمجلة Time بعد تكريمه كأيقونة العام: "كل ما أريد أن أقوله على شاهد قبري هو، لقد كان أباً رائعاً".

