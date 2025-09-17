لماذا احتفلت سلمى أبو ضيف بزفافها في منزل العائلة؟.. صورة تكشف السر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 17 سبتمبر 2025 01:02 مساءً - كشفت الفنانة سلمى أبو ضيف، عن الأسباب التي دفعتها للاحتفال بزفافها من إدريس عبد العزيز، في يونيو لعام 2024، مؤكدة أنّ السبب الرئيسي مُرتبط بعامل نفسي بحت، مُشيرة له في رسالتها المؤثرة التي بعثتها لوالدها الراحل.

لهذا السبب أصرت سلمى أبو ضيف على الاحتفال بزفافها في منزل العائلة

تفاعلت سلمى أبو ضيف، مع "تريند" الصور المُعدلة بواسطة الذكاء الإصطناعي المُتداولة حاليًا عبر منصات التواصل الإجتماعي، حيث نشرت صورة تخيلية تجمعها بوالدها الراحل من حفل زفافها، حيث كتبت عبر حسابها على "إنستغرام": "صورة لي كعروس مع والدي رحمه الله.. لقد أثرت فيّ كثيرًا حقًا. لطالما تخيلت والدي في يوم زفافي".

وأضافت في منشورها: "ربما لهذا السبب أصريت على الاحتفال بزفافي في منزلنا، لأشعر بوجوده معنا. أنا حقًا مغرمة بهذه الصورة، وقد جعلتني أفكر في والدي".

سلمى أبو ضيف عن مراسم الزواج: تقليدية يمكن الاستغناء عنها

وكانتقد احتفلت بعقد قرانها على إدريس عبدالعزيز، يوم 12 يونيو 2024، في حفل عائلي بسيط، حيث اقتصر الحضور على عدد من الأهل والأصدقاء والمقربين بمنزلها.

وبعد عقد القران بفترة وجيزة، حلت ضيفة على الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج "ضيفي"، موضحة أنه تم الزواج بشكلٍ سريع وتم تأجيل حفل الزفاف لرغبة الثنائي في إتمام الزواج، لأنه مشغول في عمله وهي لديها العديد من الارتباطات فقررا الزواج وتأجيل الحفل لوقتٍ لاحق.

وأشارت سلمى أنها وزوجها لم يريدا تعقيد الأمور، ومن المفترض أن يُقام الحفل في أي وقت في العام أو حتى يتم تأجيله للعام المقبل، خاصةً وأن مراسم الزواج أمور تقليدية يمكن الاستغناء عنها.

سلمى أبو ضيف تتحدث عن والدها لأول مرة

وكانتقد تحدثت عن والدها لأول مرة عبر وسائل الإعلام، وذلك خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج "معكم" الذي يُعرض عبر قناة Cbc، موضحة أنّ والدها كان تاجراً للأقمشة، وكانت دائماً تزوره في مكان عمله بمنطقة الأزهر بالقاهرة، وتعيش في عالم خاص مليء بأنواع الأقمشة المختلفة.

وتأثرت سلمى بطريقة فحص والدها للأقمشة من خلال عدسة كان يرى من خلالها القماش من الداخل، حيث كانت ترافقه عند شرائها ملابس جديدة، ودائماً كانت تُعجب برأيه في اختيارات الملابس؛ لأنه كان ينظر للقطع بمنظور آخر، فكان أهم شيء بالنسبة إليه هو الجودة واقتناء قطع جيدة يمكن تكرار لبسها أكثر من مرة.

نشاط فني لـ سلمى أبو ضيف

تعيشحالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية، حيث تترقب عرض ثلاثة أفلام دفعة واحدة خلال الفترة المقبلة، أولها "إيجي بست" الذي بدأت تصويره مؤخرًا، ويجمعها بالفنان أحمد مالك، إضافة إلى الرابر مروان بابلو في أولى تجاربه التمثيلية من تأليف أحمد حسني وإخراج مروان عبد المنعم، والفيلم مستوحى من أحداث حقيقية تروي قصة مؤسسي موقع إيجي بست، أحد أشهر مواقع قرصنة الأفلام في العالم العربي.

كما تواصل تصوير دورها في فيلم "إذما" بمشاركة أحمد داود وجيسيكا حسام الدين وحمزة دياب، والمقتبس عن الرواية التي تحمل الاسم نفسه للكاتب محمد صادق والتي صدرت عام 2020، ويكتب سيناريو وحوار الفيلم ويخرجه محمد صادق في أولى تجاربه الإخراجية السينمائية، بعد أن حقق نجاحات لافتة بوصفه مؤلفاً و"سيناريست".

أما الفيلم الثالث فهو "هيبتا – المناظرة الأخيرة" الذي يُعد الجزء الثاني من الفيلم الشهير الذي تم عرضه عام 2016؛ حيث تم الانتهاء من تصويره مؤخراً ومنتظر عرضه قريباً، ويُشارك في بطولته منة شلبي، كريم فهمي، كريم قاسم، مايان السيد، جيهان الشماشرجي، حسن مالك وغيرهم، والعمل سيناريو وحوار محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر، وإخراج هادي الباجوري.

كما بدأت مؤخرًا، تصوير مسلسلها الجديد "بنج كلي" المُقرر عرضه عبر منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة، ويشاركها البطولة كلّ من: دياب، كمال أبو رية، محسن محيي الدين، سلوى محمد علي، علا رشدي ومحمد مهران وهو تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج نادين خان.

