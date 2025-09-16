ركين سعد وأحمد خالد صالح يبدآن تصوير قتل اختياري في هذا الموعد.. وهذه قصته

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - تستعد الفنانة ركين سعد بالتعاون مع الفنان أحمد خالد صالح لبدء تصوير أولى مشاهد مسلسلهما الجديد "قتل اختياري" مع نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد فترة طويلة من التحضيرات المكثفة والبروفات، نظراً للطبيعة الخاصة للعمل الذي يسلّط الضوء على قضايا إنسانية تتعلق بالأطفال من ذوي متلازمة داون. وذلك حسبما أكد مؤلف العمل أمين جمال لـ "الخليج 365".

قصة مسلسل "قتل اختياري"

تدور أحداث "قتل اختياري" في إطار اجتماعي درامي، إذ يطرح العمل معاناة الأمهات في رحلتهن مع أطفال مصابين بـ متلازمة داون. وتبدأ القصة مع زوجين يكتشفان إصابة جنينهما بالمتلازمة، فيصر الزوج على الإجهاض، بينما تتمسك الزوجة باستكمال الحمل. ومن هنا تتصاعد الأحداث لتكشف عن الصراع الإنساني والاختبار الحقيقي في كيفية التعامل مع الطفل بعد ولادته.

https://www.instagram.com/p/DN6CICZCIeD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN6CICZCIeD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DN6CICZCIeD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد تحبين قراءة.. انطلاق تصوير 3 مسلسلات جديدة في سبتمبر.. أبرزها قسمة العدل



تجسد ركين سعد خلال مسلسل "قتل اختياري" شخصية الزوجة، بينما يقدم أحمد خالد صالح دور الزوج. ويشاركهما البطولة كل من رشدي الشامي بدور والد البطلة، وانتصار في شخصية والدة الزوج، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين. المسلسل من تأليف أمين جمال ومحمد السوري، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج شركة "أبل للإنتاج الفني" للمنتج طارق فوزي.

آخر أعمال ركين سعد بالدراما

الجدير بالذكر أن آخر ظهور درامي للفنانة ركين سعد جاء خلال مسلسل "موعد مع الماضي"، الذي عُرض في ديسمبر الماضي، ودارت أحداثه فى اطار من التشويق والغموض، حول حادث مأساوي أثناء الغوص أدى إلى سجن "يحيى" بتهمة قتل شقيقته، قبل أن يخرج بعد 15 عاما ساعيا للانتقام وكشف خبايا الماضي.

مسلسل "موعد مع الماضي" بطولة: آسر ياسين، هدى المفتي، محمود حميدة، شيرين رضا، شريف سلامة، ركين سعد، محمد علاء، محمد ثروت، تامر نبيل، يوسف رأفت وظهور خاص للفنانة صبا مبارك سيناريو وحوار محمد المصري وإخراج السدير مسعود، والمسلسل مستوحى من المسلسل المكسيكي Who Killed Sara الذي عُرض على ثلاثة أجزاء (2021 – 2022) وحقق نجاحاً كبيراً.

https://www.instagram.com/p/DC2IwyrOJjU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC2IwyrOJjU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DC2IwyrOJjU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اطلعي على.. مسلسل ما تراه ليس كما يبدو يمنح البطولة الأولى لـ 5 فنانين شباب



أما أحمد خالد صالح، فكان آخر تواجد له في الدراما، خلال حكاية "فلاش باك" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو"، حيث تصدر بطولة الحكاية بمشاركة مريم الجندي، وجسد صالح شخصية زياد الكردي المحقق الجنائي الذي يخوض رحلة نفسية بسبب صدمة وفاة زوجته في حادث سيارة، ليُفاجأ لاحقاً بتلقيه مكالمات وصورًا من مريم، ويكتشف أن وفاتها لم تكن حادثاً بل جريمة قتل متعمدة.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».