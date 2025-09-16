كلهم بيحبوا مودي أول مسلسلات رمضان 2026 في مواقع التصوير

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 09:58 مساءً - يضع الفنان ياسر جلال، حالياً اللمسات الأخيرة على مسلسله الجديد "كلهم بيحبوا مودي"، الذي أعلن عنه مؤخراً، تمهيداً لعرضه في موسم دراما رمضان 2026، حيث يواصل ياسر جلال من خلال هذا العمل الاعتماد على دراما الـ15 حلقة للعام الرابع على التوالي، بعدما نجح في تقديمها خلال شهر رمضان بالسنوات الماضية.
قد تحبين قراءة.. نجوم يغيرون جلدهم في رمضان 2026 أبرزهم ياسر جلال
مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، يشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال كلٌّ من: ميرفت أمين، أيتن عامر، مصطفى أبو سريع، هدى الأتربي، جوري بكر، ريهام الشنواني، يمنى طولان، جودي مسعود، ومحسن منصور، وأيمن عزب، إضافة إلى إيرينا يسري ملكة جمال مصر 2025 وعدد آخر من الفنانين، ويأتي العمل من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وإنتاج مها سليم.
يمكنك قراءة أيضا.. ياسر جلال يجمع بين دراما المنصات ومنافسات رمضان لأول مرة
وتتصاعد أحداث المسلسل خلال الحلقات حين يسعى الأب إلى كشف ملابسات القضية المتورط فيها ابنه، ساعياً لإثبات براءته وسط ضغوط اجتماعية وإعلامية كبيرة، لتبدأ رحلة من المواجهات وكشف الأسرار التي تهدد استقرار العائلة، حتى تظهر الحقيقة ويتم التعرف إلى القاتل، والذي سيكون بعيداً تماماً عن كل التوقعات.
أول أعمال رمضان 2026 يدخل مواقع التصويروحدد القائمون على مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" الأسبوع المقبل موعداً لبدء تصوير المشاهد الأولى داخل أحد المنتجعات السياحية في الساحل الشمالي، بمشاركة ياسر جلال وباقي نجوم العمل، ليكون بذلك أول أعمال موسم دراما رمضان 2026 التي تدخل مواقع التصوير، في وقت لا تزال فيه معظم المسلسلات الأخرى قيد التحضير.
أول تجربة في دراما المنصاتومن ناحية أخرى، ينتظر ياسر جلال عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر" المكوَن من 15 حلقة والمقرر عرضه حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة لتكون أولى تجاربه في دراما المنصات، والعمل من إنتاج محمد مشيش ويشارك في بطولته إلى جانب ياسر جلال كلٌّ من: أروى جودة، محمد علاء، نوران ماجد، نور إيهاب، فادي السيد، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين
الدراما الاجتماعية المشوقةمسلسل "للعدالة وجه آخر" ينتمي إلى الدراما الاجتماعية المشوقة، حيث يظهر جلال بدور إعلامي شهير يدعى فؤاد السرجاني، زوج داليا التي تجسد دورها الفنانة أروى جودة، ولديهما ابن شاب يدعى يوسف يؤدي دوره الفنان الشاب مينا نبيل الذي يقع في أزمة كبيرة بعد تورطه في جريمة قتل فتاة شابة، تقوم بدورها الفنانة نور إيهاب.
"جودر" آخر أعمال ياسر جلال الدراميةقدّم ياسر جلال آخر أعماله الدرامية، خلال مسلسل "جودر 2" والذي عرض في موسم دراما رمضان 2025، وشارك في بطولته كل من: نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد، وتأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيري.
