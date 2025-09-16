كان إنسان في صدارة قائمة المشاهدات العربية.. قصة إنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 12:59 صباحاً - منذ عرض أولى حلقاته، جذب مسلسل "كان إنسان" الأنظار نحو أحداثه المليئة بالمشاهد والحكايات المشوقة، بطلها الرئيسي "يوسف" وهو الدور الذي يتقمصه الفنان علي كاكولي، والذي نجح في كسب تعاطف متابعي المسلسل الذين انحازوا له بعد الظلم الكبير الذي تعرض له، وأدى إلى حبسه لاتهامه ظلماً بالاتجار في المواد المخدرة. جميعها أمور جعلت العمل في صدارة المشاهدات العربية.

نجاح كبير

مما دفع الفنان عبد الله بوشهري، الذي يساهم في إنتاج هذا المسلسل، للتعبير عن فرحته بما حققه المسلسل من نجاح كبير تخطى حدود بلده الأصلي وهي الكويت، ليشارك متابعيه عبر خاصية "الاستوري" التابعة لحسابه على "إنستغرام"، عدة صور تشير إلى تصدر العمل في دولة الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وغيرها من البلدان.

قصة إنسانية

وبين قصة إنسانية مؤثرة، وشخصيات واقعية نابضة بالحياة، نجح مسلسل "كان إنسان" في أن يترك بصمة واضحة لدى الجمهور، مؤكداً أن الدراما قادرة على تقديم أعمال تحمل رسالة وتحقق انتشاراً واسعاً في آنٍ واحد.

"كان إنسان" هو عمل درامي كويتي قصير يطرح قصة إنسانية مشوقة بأسلوب جريء وغير تقليدي، مستعرضاً قضايا اجتماعية عميقة وتفاصيل تمس جوهر الإنسانية، إذ تتناول أحداثه قصة شاب مسالم تنقلب حياته بعد حادث مفاجئ، فيتحول إلى باحث عن الانتقام. ويعرض العمل صراعات طبقية بين أسرتين، واحدة ثرية وأخرى فقيرة، وسط تقلبات نفسية وفلسفات متضاربة.

العمل من إنتاج عبد الله بوشهري، وتأليف فاطمة العامر، وإخراج علي العلي، ويجمع عدداً من نجوم الكويت، أبرزهم: علي كاكولي، جاسم النبهان، نور الدليمي، طيف، آلاء الهندي، آسيا الفرج، ناصر عباس، وغيرهم.

عبد الله بوشهري حاضر في دراما رمضان 2026

على جانب آخر، أعلن الفنان عبد الله بوشهري عن خوض السباق الرمضاني المقبل 2026، دون الكشف عما إذا كان سيشارك كممثل في بطولته أو سيقتصر دوره على العملية الإنتاجية. كما لم يعلن عن أي تفاصيل تخص القصة أو الأبطال المشاركين، سوى أن العمل سيكون من تأليف الكاتب فهد العليوة.

وكشف "بوشهري" عن هذا الخبر لمتابعيه عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشر صورة تجمعه بالمنتج جمال سنان، معلقاً: "تم الاتفاق مع المنتج الكبير جمال سنان لإنتاج عمل رمضان 2026.. للكاتب الكبير فهد العليوة".



