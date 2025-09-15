أيتن عامر تشارك جمهورها بمشاعر فقدانها لوالدها.. وهذه رسالتها له

أيتن عامر: "وجودك كان هيفرق أوي أوي"

View this post on Instagram A post shared by Ayten Amer (@aytenamer)

أيتن عامر: "غيابك مسببلى أزمة كبيرة"

أيتن ووفاء عامر في تجربة فنية جديدة

View this post on Instagram A post shared by Ayten Amer (@aytenamer)

أيتن عامر حاضرة في دراما رمضان 2025 بمسلسلين

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 11:10 مساءً - شاركت الفنانةمتابعيها عبر حسابها الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" بمشاعر صادقة ومؤثرة عبر منشور، ‏عبّرت فيه عن حزنها العميق وشعورها بالوحدة بعد غياب والدها.‏عبّرت أيتن عامر من خلال المنشور عن مشاعر الحنين والشوق لوالدها، في كلمات حملت الكثير من المشاعر الصادقة والألم قائلة: "وحشتنى اوى اوى اوى و حقيقي محتاجالك ، الدنيا مش حلوة يا بابا ولا الناس كمان ، كل مرة بتحط فى اختبار صعب او ازمة مفيش حد بيجيى فى دماغى غيرك، اول واحد بيبقى نفسي اجرى عليه و اقوله الحقنى بيبقى انت، وجودك كان هيفرق اوى اوى".ثم تابعت كلماتها معبرة عن مدى احتياجها لوالدها وتحدثت بصورة عفوية كإنها تتحدث إليه قائلة: "يمكن عمرى ما قولت ان غيابك مسببلى ازمة كبيرة ولا قولت اللى جوايا ، بس هييجى يوم و ابقى قوية كفاية انى أواجه وجع قلبي و اطلع كل الكلام اللى جوايا و مقولتهوش، زعلانة منك فى حاجات و مفتقداك فى حاجات اكتر بكتير ، و متأكدة ان لو كنت موجود كنت هتبقى السند بس غيابك خلانى أنا السند لنفسي و للى حواليا كمان، لأن فيا منك كتير خصوصا قوتك وجدعنتك مع الكل".ثم أكلمت كلماتها شاكية الظروف الصعبة التي تمر بها على حد تعبيرها واعدة إياه بالثبات قائلة: "بس أنا تعبت من كتر القوة و زهقت مبقتش عايزة ادخل حروب و لا عايزة مشاكل ، اللى عايز يفهم حاجة يفهمها و اللى عايزة ياخد فكرة ياخدها لا هبرر ولا هدافع ، بس اتطمن بنتك بميت راجل و مهما قابلت هتفضل واقفة و راسها فى السما هتاخد استراحة محارب و عمرها ما هتبدأ حروب بس دايما هتكون مستعدة و جاهزة لاى حاجة و ساعتها مش هيكون فى احتمالية للخسارة".واختتمت رسالتها له قائلة: بحبك و وحشتنى و زعلانة منك و مشبعتش منك و جوايا وجع كبير بس مش هقولك غير كلمة واحدة.. اتطمن بنتك قدها".وفي نهاية منشورها أوضحتبأن الصورة تم توليدها بالذكاء الاصطناعي حيث قالت: "الترند صورة متصورتهاش دة منتشر اوى اليومين دول و اول ما السوشيال ميديا تيم بعتولى الصورة لقتنى بكتب كلام كتير من قلبي و جوايا اكتر من كدة مليون مرة و عندى صور كتير اوى ناقصها وجود بابا حقيقي.. اسفة لو طولت عليكوا شكلى فضفضت اوى".يمكنك قراءة.. ظهرت من المستشفى.. أيتن عامر تتعرض لوعكة صحية مفاجئة فهل حالتها خطيرة؟وفي سياق آخر، تخوض الفنانةوشقيقتها الفنانة وفاء عامر، تجربة فنية جديدة، والوقوف على خشبة المسرح، حيث تستعد لتقديم مسرحية استعراضية غنائية تحمل اسم "فيلم رومانسي"، وذلك على خشبة مسرح زعبيل في دبي، وذلك لمدة يومين فقط، وهما: 17 و18 سبتمبر المقبل.

يذكر أن آيتن عامر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسلين الأول هو: "الحلانجي" من بطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، دانا حلبي، أحمد وفيق، محمد لطفي، محمود قابيل، طارق صبري، ميمي جمال، الراحلة إيناس النجار، هالة فاخر، سامح الصريطي، يوسف وائل نور، إبراهيم السمان، أحمد عبد الله محمود، عمرو رجب، إسماعيل شرف، ومن تأليف محمود حمدان وإخراج معتز حسام، وإنتاج ممدوح شاهين.

https://www.instagram.com/p/DF8NxcrTdYr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF8NxcrTdYr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DF8NxcrTdYr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

كما قدمت بطولة المسلسل المصري الإماراتي "وش سعد"، الذي ضم مجموعة من نجوم الوطن العربي، من الإمارات أحمد صالح، محمد عبد العزيز الملا، وحصة الفلاسي، ومن مصر أيتن عامر، عبير صبري، مصطفى أبو سريع، صلاح عبدالله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج محمد حمدي.



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».