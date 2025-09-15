عارف الطويل يُشارك جمهوره فيديو لمسلسل "أبلة نورة" الذي قام بإخراجه قبل 17 عاماً.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - من خلال فيديو نشره عبر حسابه على الإنستغرام، استعاد الفنان والمخرج عارف الطويل ذكرياته لإخراج مسلسل نورة، الذي عُرض منذ ما يقارب 17 عاماً، وهو مسلسل تلفزيوني خليجي تم تصويره في دولتي الإمارات العربية المتحدة والكويت، وشاركت فيه نخبة من النجوم الخليجيين.

وعلق عارف الطويل على الفيديو وكتب: "من ذكريات، أبلة نورة مسلسل تلفزيوني تم تصويره في الإمارات العربية المتحدة والكويت، يضم مجموعة من النجوم الكويتيين والإماراتيين، عُرض في عام 2008 من بطولة النجمة حياة الفهد، تأليف سيناريو وحوار هبة مشاري حمادة وإخراج عارف الطويل".

مسلسل" أبلة نورة" وأبطال العمل

مسلسل "أبلة نورة" مسلسل اجتماعي، قام بغناء تتر العمل الفنان عبدالله الرويشد، وهو من بطولة الفنانة حياة الفهد، أحمد الجسمي، فاطمة الحوسني، مرام البلوشي، هند البلوشي، حمد العماني، يلدا، ملاك، آلاء شاكر، نسيمة ظاهر، عائشة عبد الرحمن، باسم عبد الأمير، مروان عبد الله، منصور الفيلي، أشجان، مروة راتب، منى الفالح، ومن تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج عارف الطويل، وتقع أحداثه بـ 30 حلقة.

وتدور قصة المسلسل حول "نوره"، والتي جسدت دورها الفنانة حياة الفهد وهي معلمة غير لا تنجب، وتعيش مع زوجها وشقيقه الذي قامت بتربيتهِ حياة سعيدة مليئة بالحب، وهذه المعلمة تشغل منصب المديرة لإحدى المدارس التي تكون مليئة بالتسيب والغيرة بين الطالبات والإهمال من قبل بعض المعلمات، وبالمقابل هنالك المعلمات الملتزمات، وتحاول "أبلة نورة" أن تحل مشاكل الطالبات والمعلمات بطريقة مرضية للجميع ؛ بالمقابل تكتشف سراً خطيراً بعد وفاة زوجها، وتنقلب حياتها لكنها تفاجئ الجميع بالحل الذي توصلت له لهذه المشكلة وتتوالى الأحداث.

والعمل بشكل عام يسلط الضوء على قضايا التعليم والتربية، ويتطرق لبعض المشاكل منها مشاكل المدرسات والطالبات وعلاقة البيت بالمدرسة، وكيف يمكن أن يتأثرن بالمحيط من حولهن إلى جانب الآثار الإيجابية والسلبية في التعامل مع الآخرين واكتساب العادات المختلفة سواء أكانت سيئة أم حسنة.

آخر أعمال الفنان والمخرج عارف الطويل

وكان آخر عمل له قام بإخراجه وعُرض بـ2025 هو المسلسل الإجتماعي الكوميدي العماني "المديونير" وهو من إنتاج تلفزيون سلطنة عمان، ودارت أحداثه حول قصة فتاة من طبقة متوسطة تحاول بشتى الوسائل تحقيق حياة الرفاهية من خلال الزواج برجل ثري، وشاب طموح ينتمي إلى عائلة ميسورة الحال، لكنه يسعى لإيجاد طريقه الخاص بعيداً عن إمكانيات والده المادية الكبيرة.

المسلسل من إخراج عارف الطويل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ طالب الدوس ويوسف الحاج ومن بطولة كل من الفنان صالح زعل، فخرية خميس، أمينة عبدالرسول، محمد بن نور البلوشي، عبدالسلام التميمي، عبدالله مرعي، زهى قادر، عادل الجساسي، غالية السيابية، فيصل العامري، شيماء البريكية، محمد السيابي، سلطان البلوشي، لينا خالد عبدالرحمن.

