خطابٌ قصير أو خصمٌ فوري: قاعدة نيت بارغاتز للتحكم في خطاب الفائزين بجوائز إيمي 2025

شهد حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم 2025 في نسخته الـ77، العديد من المفاجآت التي لم تقتصر فقط على الفائزين سواء من الأعمال أو النجوم؛ بل شملت أيضاً بعض اللحظات التي تبدو أنها مرحة لكنها تحمل في طياتها جانباً إنسانياً؛ حيث وضع مضيف الحفل نيت بارغاتز شرطاً ليلتزم الفائزون بمدة إلقاء الخطاب وعدم تجاوزها، وإلا فسيقتطع جزءاً من أموال الفائزين كتبرُّع لجمعية أمريكية.

نيت بارغاتز يجمع التبرعات في حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم 2025

Nate Bargatze thought up a new system to ensure that Emmys speeches stay short: Put charity on the line. The only problem is that it’s making the show worse. https://t.co/dAWmYUmOeh — New York Magazine (@NYMag) September 15, 2025

— New York Magazine (@NYMag)

بعد انتهاء عرض السجادة الحمراء، انتقل النجوم والضيوف إلى مسرح بيكوك لانطلاق حفل توزيع جوائز إيمي برايم تايم 2025 في نسخته الـ77، وكان نيت بارغاتز هو مضيف الحفل. وفي بداية الحفل، اعتلى المسرح وقدّم عرضاً عبارة عن مونولوغ، أعلن من خلاله للجمهور عن نيته التبرُّع بمبلغ 100,000 دولار أمريكي لنوادي الفتيان والفتيات الأمريكية، ولكن مع شرط واحد؛ فهو سيخصم 1,000 دولار أمريكي عن كل ثانية تتجاوز 45 ثانية يقطعها الفائزون عند إلقائهم خطاب قبولهم للجائزة، وذلك لاختصار وقت خطاب قبول الجائزة؛ حيث قال: "في كلّ ثانية تتجاوز 45 ثانية، سوف نخصم 1000 دولار من نادي الأولاد والبنات".

كان لهذا الإعلان تأثيره على النجوم الذين تلقَّوا الجوائز؛ حيث قاموا بسرعة بإلقاء كلماتهم بعد تلقّي الجائزة. ولكن تجاوز سيث روجن الـ45 ثانية بست ثوانٍ، وبذلك يبلغ إجمالي التبرعات 106,000 دولار أمريكي؛ فقد كان الفائز الوحيد قبل هذا الإعلان.

أندية الأولاد والبنات الأمريكية

أندية الأولاد والبنات الأمريكية (BGCA) هي منظمة وطنية تضم فروعاً محلية تُقدم برامج تطوعية بعد الدوام المدرسي للشباب، تعمل على تمكين جميع الشباب، وخاصةً مَن هم في أمسّ الحاجة، من تحقيق كامل إمكاناتهم كمواطنين منتجين، فاعلين، ومسؤولين.

تعمل المؤسسة على توفير تجرِبة نادٍ عالمية المستوى تضمن النجاح لكل شاب ينضم إليها، مع سعي جميع الأعضاء للتخرُّج من المدرسة الثانوية برؤية مستقبلية ثاقبة؛ مُظهرين شخصيةً ومواطنةً فاضلة، واتباع نمط حياة صحي.

