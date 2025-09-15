إصابة مفاجأة لصوفيا فيرغارا قبل حفل جوائز إيمي برايمتايم 2025 منعتها من الحضور

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 مساءً - النجمة العالمية صوفيا فيرغارا غابت عن حفل توزيع جوائز إيمي برايمتايم الـ 77 لعام 2025، الذي أُقيم مساء أمس في مسرح بيكوك بلوس أنجلوس، كاليفورنيا، والذي كان من المفترض أن تقوم فيه بدور مقدمة الجوائز، ذلك بعد تعرضها لأزمة صحية مفاجئة قبل لحظات من مغادرتها المنزل، استعدادًا للذهاب للحفل.

أغرب حساسية عين قبل الحفل

Sofía Vergara shares that she had to skip the #Emmys due to an allergic reaction in her eye. pic.twitter.com/78Hp1sd1id — Pop Crave (@PopCrave) September 15, 2025

كشفت صوفيا فيرغارا، البالغة من العمر 53 عامًا، عن سبب غيابها عبر منشور على حسابها الرسمي بإنستغرام، حيث نشرت مجموعة من الصور ومقطع فيديو من غرفة الطوارئ، معلنة أنها أصيبت بـ "أغرب حساسية عين على الإطلاق".

وظهرت فيرغارا في الصور بعين يسرى متورمة بسبب حساسية مفاجئة، ما منعها من حضور الحفل، وذلك بعدما أعلنت سابقًا عن تحضيراتها لإطلالة أنيقة على السجادة الحمراء.

وقد نشرت فيرغارا مقطع فيديو وهي على سرير المستشفى، وآخر لحظة قيامها بغسل عيناها في حوض الطوارئ، في محاولة لتخفيف الأعراض قبل الخضوع لفحص طبي.

وأرفقت الصور بتعليق: "لم أستطع الوصول إلى حفل الإيمي.. لكن استطعت الوصول إلى غرفة الطوارئ. أغرب حساسية عين قبل مغادرة المنزل للحفل".

القائمة الكاملة لجوائز حفل توزيع جوائز إيمي

View this post on Instagram A post shared by Emmys / Television Academy (@televisionacad)

أفضل مسلسل درامي: The Pitt

أفضل مسلسل كوميدي: The Studio

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل درامي: نواه وايل، The Pitt

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل درامي: بريت لاور، Severence

أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي: تراميل تيلمان، Severance

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي: كاثرين لا ناسا، The Pitt

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل كوميدي: سيث روجن عن مسلسل The Studio

https://www.instagram.com/p/DOmpJ9qD7hP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOmpJ9qD7hP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOmpJ9qD7hP/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل كوميدي: جين سمارت، The Hacks

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي: هانا أينبيندر، The Hacks

أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي: جيف هيلر، Somebody Somewhere

أفضل مسلسل محدود أو مختارات: Adolescence

أفضل ممثل رئيسي في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: ستيفن غراهام، Adolescence

أفضل ممثلة رئيسية في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: كريستيان ميليوتي، The penguin

أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: أوين كوبر، Adolescence

أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: إيرين دوريتي، Adolescence

أفضل ممثل ضيف في مسلسل درامي: شون هاتوسي، The Pitt

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل درامي: ميريت ويفر، Severance

أفضل ممثل ضيف في مسلسل كوميدي: برايان كرانستون، The Studio

أفضل ممثلة ضيفة في مسلسل كوميدي: جوليان نيكلسون، Hacks

أفضل إخراج لمسلسل محدود أو مختارات أو فيلم: فيليب بارانتيني، Adolescence

أفضل كتابة لمسلسل درامي: دان جيلروي، Andor

أفضل كتابة لمسلسل كوميدي: سيث روغن، إيفان غولدبيرغ، بيتر هيوك، أليكس جريجوري، فريدا بيريز، The Studio

أفضل إخراج لمسلسل درامي: آدم راندال، Slow Horses

أفضل برنامج مسابقات تلفزيونية واقعية: The Traitors

أفضل مسلسل منوعات مكتوب: Last Week Tonight مع جون أوليفر

كتابة متميزة لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم: جاك ثورن وستيفن غراهام، Adolescence

سلسلة حوارية: The Late Show مع ستيفن كولبرت

مقدم مسابقة واقعية البرنامج: آلان كامينغ، The Traitors

للمزيد Adolescence.. دراما واقعية عن المُراهقين تحصد 6 جوائز إيمي 2025

