بالصور – لن تصدقوا المهنة الجديدة التي اختارتها ابنة ايلون ماسك المتحولة جنسيًا

قدّمت فيفيان ويلسون، ابنة رجل الأعمال الشّهير إيلون ماسك وزوجته السّابقة الكاتبة جوستين ويلسون، أوّل عروضها في أسبوع نيويورك للموضة (NYFW)، خلال عرض المصمّم أليكسيس بيتار لمجموعة ربيع/صيف ٢٠٢٦ الّذي أُقيم في مركز Abrons Art Center.

ظهر العرض المستوحى من أجواء مسابقات الجمال تحت عنوان “MISS USA 1991: a Dream Sequence”. وارتدت فيفيان فستانًا طويلًا أحمر من القماش اللامع، مع وشاح يحمل عبارة: “Miss South Carolina”، رغم أنّها مازحت الجمهور لاحقًا بقولها “لم أزر ولاية ساوث كارولاينا في حياتي”.

وفي تصريح لمجلة Nylon من وراء الكواليس، قالت فيفيان (واحد وعشرون عامًا): “هذا أوّل عرض أشارك فيه. شعرت بقليل من التّوتر، لكنّني قمت بالتّحضيرات اللازمة وحظيت بليلة نوم كاملة.”

حمل العرض أيضًا بُعدًا سياسيًّا واجتماعيًّا، إذ مثّل العارضون ولايات أميركيّة تشهد تضييقًا على حقوق المتحوّلين جنسيًّا، مثل فلوريدا، تينيسي، ألاباما، يوتا، لويزيانا، وويست فرجينيا. وقالت فيفيان: “الرّسالة هي أن نقف جميعًا معًا ضدّ هذه الإجراءات. الموضة والفنّ وسيلة رائعة للتّعبير عن ذلك.”

المصمّم أليكسيس بيتار أوضح عبر إنستغرام أنّ المجموعة تتمحور حول قضايا التّمييز ضدّ النّساء، واستغلال النّفوذ، والاعتراض على انتهاك حقوق المتحوّلين، مشيرًا إلى أنّ العرض استوحى أجواءه من أفلام كلاسيكيّة مثل Blue Velvet، Carrie، وThe Virgin Suicides.

كتب بيتار في رسالة مشتركة مع فيفيان: “شكرًا لمنحي شرف عرضك الأوّل كـ Miss South Carolina”.

وعلى حسابها في إنستغرام، وثّقت فيفيان تجربتها الأولى، ناشرة صورًا من خلف الكواليس، وكتبت تعليقًا على إحدى الصّور: “انتهى أوّل عرض أزياء وكان رائعًا جدًّا.” ثم أضافت لاحقًا: “مضى عرض واحد … والبقيّة قادمة”.