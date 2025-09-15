تفاصيل الفيلم السعودي خدمة للمجتمع المشارك في مهرجان بورسعيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - في دورته الأولى، ينافس الفيلم السعودي القصير "خدمة للمجتمع" للمخرج جعفر آل غالب في مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان بورسعيد السينمائي (18 - 22 سبتمبر)، وكان الفيلم قد شهد عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان أفلام السعودية.

المخرج غالب آل جعفر: فكرة الفيلم راودتني منذ 9 سنوات

وعن رحلة صناعة الفيلم يقول، من خلال بيان إعلامي: "منذ تسع سنوات تقريباً، راودني الحلم والشغف بتقديم عمل مقتبس عن مؤلّفات الكاتب الكبير عبدالوهاب السيد الرفاعي، ولم يكن اختيار إحدى قصصه وتحويلها إلى فيلم سينمائي قراراً سهلاً، فهو يمتلك حصاداً هائلاً من الأعمال المشوّقة والأفكار المتنوعة، لكنني أردت أن يكون خدمة للمجتمع تحديداً بوابة للتعريف بهذا الكاتب العظيم لدى صنّاع الأفلام والسعوديين خاصةً، وأيضاً إهداءً لجمهوره العريض، آملاً أن يرقى هذا العمل إلى مستوى ذائقتهم الرفيعة".

خدمة للمجتمع من إخراج جعفر آل غالب وكتابة سالم عبد الله، ومن بطولة زارا البلوشي وياسر الحربي.

الفيلم من إنتاج فواز قادري وسالم شبل لاستوديوهات مظلة وتصوير أبكر علي، ومونتاج خالد فيصل، وموسيقى زياد العنزي، والمخرج الفني إبراهيم خالد، تتولى شركة MAD Distribution توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى، MAD World المبيعات في باقي أنحاء العالم.

فيلم خدمة للمجتمع

الفيلم مقتبس من قصة للروائي عبد الوهاب السيد الرفاعي، ويدور حول سلطان الذي يواجه تهديداً بفقدان وظيفته، فيقدم على مغامرة خطيرة لإنقاذ نفسه، لكنه يكتشف أنه قد تورط في لعبة انتقام أكبر بكثير مما كان يتصور بسبب مديرته سلوى.

المخرج جعفر آل غالب في سطور

جعفر تاج الدين آل غالب مخرج سعودي صاعد مهتم ومحب لفن السينما والموسيقى والأدب، قام بإنتاج وإخراج ثلاثة أفلام قصيرة، وشارك في كتابة سيناريو الفيلم القصير الغيلة للمخرج زياد الصائب، انضم في 2023 كعضو في نادي "ألوان السينمائي" بمدينة جدة، يخوض تجربته الأولى في الإخراج بشكل احترافي بدعم من استوديو مظلة من خلال الفيلم القصير خدمة للمجتمع 2024.

