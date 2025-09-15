مشاري المجيبل بعد مشاركته بمسلسل "كان إنسان".. لماذا شكر جمهوره وماذا قال؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - بعد تفاعل الجمهور ومتابعته لأحداث مسلسل "كان إنسان"، وتصدر العمل ترند، شارك الفنان مشاري المجيبل متابعيه صوراً له من مشاهد العمل، ووجه الشكر لجمهوره لتفاعله مع حلقات المسلسل، وكشف لهم وحمَّسهم أن هنالك الكثير من الأحداث المهمة بالحلقات القادمة، وطلب منهم المتابعة لأن أحداث العمل لم تنتهِ بعد.

وعلق مشاري المجيبل وكتب: "أشكر كلامكم وردود أفعالكم على الشخصية اللي أدّيتها، في مسلسل "كان إنسان"، الأحداث للحين ما انتهت".

وتابع المجيبل وكتب: "شكراً لله ثم شكراً للمخرج ومن ثم لجهدي في العمل، ما أنسى كلام المخرج أول ما قعد معاي قالي الشخصية مؤثرة في العمل وانت الشخصية المناسبة لهذا الدور، كل الفنانين أبدعوا في هذا العمل، ولكل مجتهد نصيب الحمدالله يا رب العالمين".

وتفاعل معه متابعوه وأثنوا على أدائه بالعمل ودوره، وأظهروا تحمسهم للأحداث القادمة.

مسلسل "كان إنسان"

" مسلسل ذو حلقات قصيرة، وتتناول أحداث المسلسل قصة شاب مسالم تنقلب حياته بعد حادث مفاجئ، فيتحول إلى رجل باحث عن الانتقام، ويعرض العمل صراعات طبقية بين أسرتين، واحدة ثرية وأخرى فقيرة، وسط تقلبات نفسية وتتوالى الأحداث.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ علي العلي، وفكرة الفنان علي كاكولي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ فاطمة العامر، ومن بطولة الفنان جاسم النبهان، نور الدليمي، علي كاكولي، طيف، مشاري المجيبل، ناصر عباس، آلاء الهندي، آسيا الشمري، أحلام التميمي، محمد العجيمي، أحمد يوسف، نواف الفضلي، عبدالحميد الشرشني.

عمل قادم للفنان مشاري المجيبل

ويستعد الفنان مشاري المجيبل لتقديم مسرحية "شوية حرامية" وذلك بتاريخ 9 أكتوبر 2025، وستُعرض على مسرح ميدان حولي، وقد أعلن الفنان عن المسرحية وموعد عرضها ونشر بوستر العمل وكتب "غـــادو يايه تلعب ما تبي تبوق بـتاريخ 9 أكتوبر".

وهو من تأليف وإخراج محمد جمال الشطي وإشراف عام نواف العلي، والمسرحية من بطولة الفنانة هبة الدري، أسامة المزيعل، شملان المجيبل، ناصر الدوب، غادة الكندري، صالح الفيلكاوي، مشعل المجيبل، وسلمى رشيد.

المسرحية تأتي في إطار كوميدي ساخر حول قصة لصوص غير محترفين، يخططون للقيام بعملية سطو على أحد المنازل الفاخرة والفخمة، لكنهم يصطدمون بعدة مواقف تكون مُضحكة، وكذلك تواجههم تحديات بمهمتهم الإجرامية التي يخططون من أجلها، كما يناقش العمل عدداً من القضايا الاجتماعية المختلفة بقالب كوميدي لطيف.

https://www.instagram.com/p/DOlcssGjGma/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOlcssGjGma/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOlcssGjGma/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

آخر عمل عُرض لمشاري المجبيل

وكان آخر عمل عُرض للفنانبالموسم الرمضاني 2025 هو مسلسل "أبو البنات "، وتدور أحداثه عندما يحاول أب التعامل مع تحديات الحياة اليومية مع بناته وبذل الكثير من الحب والتضحية من أجلهن، ولكن القدر يكشف ما فعلته شقيقته "مرايم "بالماضي؛ حيث بدلت إحدى بناته بابن مطربة الأفراح "ليلى" لغاية في نفسها، وتحدث الكثير من المواقف وتنكشف وتتوالى الأحداث.

وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد القفاص، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد خالد النشمي، ومن بطولة الفنان إبراهيم الحربي، هبة الدري، شيماء علي، مرام البلوشي، فهد باسم فتات سلطان، في الشرقاوي، مشاري المجيبل، شوق الهادي، نور محمود، طلال باسم، صمود المؤمن.

https://www.instagram.com/p/DOlrdBsDADC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOlrdBsDADC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DOlrdBsDADC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن