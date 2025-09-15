كيت بلانشيت ضيفة شرف مهرجان الجونة السينمائي وتتوّج بجائزة بطلة الإنسانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:01 مساءً - أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن استضافة النجمة العالمية كيت بلانشيت Cate Blanchett كضيفة شرف في دورته الثامنة، والتي ستقام في الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر 2025 بمدينة الجونة.

بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، تعد واحدة من أبرز نجمات هوليوود بفضل أعمالها البارزة مثل Elizabeth، وBlue Jasmine، وTÁR، إلى جانب تعاوناتها مع أهم المخرجين حول العالم، وهو ما رسخ مكانتها كواحدة من أعمدة السينما العالمية.

وحسب بيان رسمي صادر عن إدارة المهرجان، لم يقتصر تأثير كيت بلانشيت على الجانب الفني فقط، إذ تواصل التزامها الإنساني بالدفاع عن قضايا اللاجئين والمهجّرين قسرًا، بما يجسد شعار المهرجان: "السينما من أجل الإنسانية".

أضاف: تقديرًا لمسيرتها وعطائها الإنساني، أعلن المهرجان عن تكريم كيت بلانشيت بجائزة "بطلة الإنسانية" ضمن فعاليات الدورة الجديدة.

بوستر تكريم كيت بلانشيت Cate Blanchett - الصورة من المركز الصحفي لمهرجان الجونة

يمكنك قراءة.. ماريان خوري تكشف لـ"الخليج 365" عن المشاركات النسائية في مهرجان "الجونة السينمائي"

شراكة استراتيجية مع نقابات الكاستينج العالمية

بالتوازي مع الإعلان عن ضيفة الشرف، كشف مهرجان الجونة عن شراكة جديدة مع جمعية مديري الكاستينج بأمريكا (CSA) ونقابة مديري الكاستينج في المملكة المتحدة (CDG)، بالتعاون مع مهرجان "ميد فيست مصر".

وتتضمن هذه الشراكة سلسلة من ورش العمل الحصرية وحلقة نقاشية موجهة للممثلين وصناع الأفلام في مصر والمنطقة، بهدف استكشاف أهمية الكاستينج كعنصر أساسي في صناعة السينما العالمية، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب العربية للوصول إلى فرص في أوروبا وأمريكا.

ورش العمل: من الأداء الذاتي إلى الصحة النفسية

الورشة الأولى: "قوة الأداء عبر التسجيل الذاتي"

بقيادة كاساندرا هان (CSA)، التي عملت على أعمال بارزة مثل Ford v Ferrari وA Hidden Life. تركز الورشة على كيفية استعادة متعة الأداء وتقديم تجارب قوية رغم التحديات التقنية للتسجيل الذاتي.

الورشة الثانية: "تجارب الأداء العملية والإرشاد الفني"

بقيادة سارة تريفيس (CDG, CSA)، بخبرة تتجاوز 25 عامًا وتعاون مع أسماء كبيرة مثل بول توماس أندرسون وداني بويل. توفر للمشاركين فرصًا لتقديم مشاهد عملية والحصول على ملاحظات فردية وجماعية.

ورشة "الاعتناء بالذات خلال تجارب الأداء"

بمشاركة الدكتور نبيل القُط، استشاري الطب النفسي، للتركيز على أهمية الصحة النفسية للممثلين أثناء خوض اختبارات الأداء وضغوط المنافسة.

حلقة نقاشية: الكاستينج كفن وهوية

إلى جانب الورش، تُعقد جلسة نقاشية بعنوان "فن اختيار الممثلين وأثره على صناعة السينما"، تتناول دور الكاستينج في تحديد هوية الفيلم وتعزيز تنوع المواهب، إضافة إلى آليات التعامل مع النقابات الدولية مثل SAG-AFTRA وBritish Equity.

وفي هذا السياق، قال عمرو منسي، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "إن استضافة نخبة من أبرز مديري الكاستينج العالميين تمثل خطوة مهمة نحو ربط المواهب العربية بخبرات رائدة في صناعة السينما الدولية. نحن فخورون بأن يكون مهرجان الجونة منصة تتيح للممثلين وصنّاع الأفلام في المنطقة أدوات عملية وفرصًا حقيقية لفهم أفضل لعملية الكاستينج، بما يعزز من حضورهم على الساحة العالمية."

منصة راسخة للسينما العربية والعالمية

من خلال هذه المبادرات، يواصل مهرجان الجونة السينمائي ترسيخ مكانته كأحد أبرز المهرجانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جامعًا بين النجوم العالميين والتجارب العربية الجديدة، ومؤكدًا التزامه بـ اكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة وتعزيز الحوار الثقافي عبر السينما.

يمكنكم قراءة... سيني جونة للمواهب الناشئة يفتح باب التقديم لدورته الثالثة ضمن فعاليات الدورة الثامنة لـ مهرجان الجونة

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».