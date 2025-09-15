كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:01 مساءً - عدد كبير من النجوم والمشاهير توافدوا ليشهدوا ليلة تكريم أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية، خلال حفل توزيع جوائز إيمي 2025 Emmy Awards، التي أقيمت مساء الأحد 14 سبتمبر 2025، حيث منحت جائزة بوب هوب الإنسانية للنجم الأمريكي تيد دانسون Ted Danson وزوجته النجمة الأمريكية ماري ستينبورجين Mary Steenburgen في سابقة تعد الأولى من نوعها، وذلك تكريماً لمسيرتهما الطويلة في دعم القضايا البيئية والإنسانية، وفي العمل الخيري الاستثنائي والنشاط والالتزام بالخير العالمي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها الجائزة لزوجين، منذ تأسيسها عام 2002، لتكريم الفنانين الذين يكرسون شهرتهم لخدمة القضايا النبيلة. وسبق أن حصل عليها عدد من النجوم؛ مثل أوبرا وينفري، جورج كلوني، شون بن، وداني توماس.

لكن ما هي جائزة بوب هوب الإنسانية؟ وماذا تتضمن في تفاصيلها؟ ومن هم أبرز النجوم الذين حصلوا عليها؟ إليكم التفاصيل في هذا المقال.

ما هي جائزة بوب هوب الإنسانية؟

تعد جائزة بوب هوب من أرفع الجوائز التي يمنحها مجلس إدارة أكاديمية التلفزيون، ويتم منحها لشخص أو أكثر في قطاع الإعلام ممن تُحدث أعمالهم وتصرفاتهم أثراً مستداماً على المجتمعات، وأيضاً تُجسّد جهودهم الخيرية الممتدة لعقود، وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.

تم تأسيس جائزة "بوب هوب" الإنسانية عام 2002، وما زالت تقدم دعمها للنشاط الخيري منذ أكثر من عشرين عاماً.

تم إنشاء الجائزة تكريماً للممثل الكوميدي والفنان الأمريكي بوب هوب، الذي اشتهر بعمله الإنساني على مدى أكثر من نصف قرن في البث الإذاعي والتلفزيوني.

في عام 1992، مُنح هوب "جائزة لومباردي للتميز"، من مؤسسة فينس لومباردي للسرطان. وأُنشئت هذه الجائزة؛ تكريماً لإرث مدرب كرة القدم، وتُمنح سنوياً لشخص يُجسّد روحه.

ويعد بوب هوب أكثر فنان مكّرم في تاريخ الولايات المتحدة، فقد حصل على أكثر من ألفي جائزة وميدالية وشهادة دكتوراه فخرية، وهو رقم قياسي مسجل في سجل غينيس للأرقام القياسية، ومع أن بوب هوب كان يسخر دائماً من عدم فوزه بجائزة الأوسكار، فقد منح أربع جوائز أوسكار فخرية، إضافة إلى فوزه بجائزة الأوسكار للإنجازات الإنسانية المعروفة بجائزة جون هيرشولت.

نجوم حصلوا على جائزة بوب هوب الإنسانية

أوبرا وينفري

حصلت الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري Oprah Winfrey على جائزة "بوب هوب" الإنسانية في حفل توزيع جوائز إيمي عام 2002، من أكاديمية الفنون والعلوم التلفزيونية، لتصبح بذلك أول شخص يحصل عليها؛ تكريماً لعملها الإنساني وإسهاماتها الدائمة في صناعة السينما والتلفزيون، حيث تُمنح هذه الجائزة لشخصية من قطاع الاتصالات؛ أسهم عملها الإنساني في تعزيز مكانة القطاع وتأثيره المجتمعي. وكانت وينفري أول شخص في التاريخ يحصل على هذه الجائزة، وتظل المرأة الوحيدة التي فازت بها حتى الآن. هذه الجائزة تُعد من التكريمات البارزة في مسيرة أوبرا وينفري المهنية، التي تضمنت أيضاً وسام الحرية الرئاسي عام 2013 من الرئيس باراك أوباما.

وتتضمن الإنجازات الإنسانية لأوبرا وينفري تأسيسها لـ مدرسة هاربو للفتيات في جنوب أفريقيا، وجمع ملايين الدولارات لدعم التعليم، والمساهمة بمبالغ ضخمة في جهود الإغاثة خلال جائحة كوفيد-19، بالإضافة إلى حملها لقضية حماية الأطفال من الإساءة والمناداة بها. وقد حظيت هذه الجهود بتكريمات عديدة، بما في ذلك وسام الحرية الرئاسي، وجائزة جين هيرشولت الإنسانية.

جورج كلوني

حصل النجم العالمي جورج كلوني George Clooney على جائزة "بوب هوب" الإنسانية في عام 2010، من أكاديمية علوم وفنون التلفزيون في حفل جوائز الإيمي؛ تكريماً لجهوده الإنسانية وجهوده في القضايا الإنسانية؛ مثل دعمه لقضايا اجتماعية في إفريقيا.

وقد عُرف كلوني بدوره في دعم القضايا الإنسانية، وجمع التبرعات لضحايا الكوارث الطبيعية، مثل زلزال هايتي عام 2010. وشارك في تأسيس منظمات مثل "The Sentry" و"Not On Our Watch"، التي تعمل على معالجة الأزمات الإنسانية. ويعمل سفيراً للسلام في الأمم المتحدة، ويُعرف بدعمه للاجئين وإيجاد حلول للصراعات.

شون بن

نال الممثل شون بن Sean Justin Penn جائزة بوب هوب الإنسانية من أكاديمية التلفزيون، في حفل أقيم في 16 نوفمبر 2022؛ وذلك تقديراً لجهوده الإنسانية من خلال مؤسسته CORE التي تأسست بعد زلزال هايتي في عام 2010، التي تركز على الإغاثة في حالات الطوارئ، والاستعداد للكوارث، والمرونة البيئية، وبناء المجتمع. تكريم شون بن جاء نتيجة جهوده الإنسانية ومساهماته في تقديم المساعدة للمحتاجين في مناطق مختلفة؛ مثل هايتي وأوكرانيا، وقد مُنحت الجائزة لشون بن بالتزامن مع حفل إدخاله إلى قاعة مشاهير أكاديمية التلفزيون، حيث تم تكريم ست شخصيات أخرى في نفس الحدث.

داني توماس

حصل النجم الكوميدي داني توماس Danny Thomas على جائزة بوب هوب الإنسانية بعد وفاته في عام 2004؛ تقديراً لمساهماته في العمل الخيري، خاصة بعد تأسيسه لمستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال. وقد تم تكريمه أيضاً من قبل دائرة البريد الأمريكية في عام 2012؛ بإصدار طابع بريدي يحمل صورته. وقد اشتهر داني توماس بكونه مؤسس مستشفى سانت جود لأبحاث الأطفال، وهو مركز طبي رائد في رعاية الأطفال المصابين بالسرطان.

