دينا الشربيني تعلّق على صورة لها مع والدها الراحل: أحسن صورة في حياتي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 01:01 مساءً - نشرت الفنانة دينا الشربيني، من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة جمعتها مع والدها الراحل، مصنوعة بخاصية "الذكاء الاصطناعي"، لتكون بذلك أحدث المنضمين لترند تركيب الصور، والذي بات منتشراً مؤخراً بين النجوم وآبائهم أو أمهاتهم الراحلين.
وقد لاقت الصورة تفاعل محبي وجمهور دينا، الذين تمنوا لوالدها الرحمة، وانهالوا عليه بالدعاء، كما تمنوا لها الصبر والسلوان.
كما تشارك دينا الشربيني في فيلم "طلقني"، الذي يجمعها بالفنان كريم محمود عبدالعزيز، للمرة الثانية على التوالي في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، والذي تم عرضه في شهر ديسمبر 2024، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويتواصل تصوير أحداثه على قدم وساق؛ للعرض في دور السينما نهاية العام الحالي.
اطلعوا على: بحضور كريم محمود عبد العزيز وزوجته.. دينا الشربيني وروبي تشعلان المسرح بالساحل الشمالي
مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، يحمل قضية مهمة، ويأتي من تأليف دينا نجم وسمر عبدالناصر، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، فيما يشارك في البطولة، بجانب دينا الشربيني وأحمد السعدني، كلٌّ من: صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، جيدا منصور، وعدد آخر من الفنانين من المقرر الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع عمليات التصوير.
ويعيد تعاون دينا الشربيني وأحمد السعدني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" إلى الأذهان الكيمياء اللافتة التي جمعتهما في مسلسل "زي الشمس"، حيث شكّل الثنائي محوراً درامياً قوياً؛ نال إعجاب الجمهور والنقاد على حدٍ سواء وقت عرضه في موسم دراما رمضان 2019، وشارك في بطولته عدد النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد مالك، جمال سليمان، ومحمد علاء، وآخرون.
يمكنكم قراءة: أفلام جديدة في دور العرض المصرية أكتوبر المقبل.. تعرفوا إليها
دينا الشربيني مع والدهاشاركت النجمة دينا الشربيني، من خلال حسابها على "فيسبوك"، صورة مع والدها الراحل، مصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وعلّقت عليها قائلة: "أحسن صورة جاتلي في حياتي، الله يرحمك يا بابا".
وقد لاقت الصورة تفاعل محبي وجمهور دينا، الذين تمنوا لوالدها الرحمة، وانهالوا عليه بالدعاء، كما تمنوا لها الصبر والسلوان.
دينا الشربيني تستمتع بنجاح فيلم درويشفي سياق آخر، تستمتع حالياً النجمة دينا الشربيني بنجاح فيلمها الجديد "درويش"، الذى انطلق في دور العرض المصرية يوم 13 أغسطس، وفي المملكة العربية السعودية يوم 31 من نفس الشهر، والفيلم يجمع دينا الشربيني مجدداً بالفنان عمرو يوسف، بعد نجاحات سينمائية ودرامية سابقة، فيما يشارك في البطولة تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.
كما تشارك دينا الشربيني في فيلم "طلقني"، الذي يجمعها بالفنان كريم محمود عبدالعزيز، للمرة الثانية على التوالي في السينما، بعدما قدّما معاً فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بمشاركة الفنانة ياسمين رئيس، والذي تم عرضه في شهر ديسمبر 2024، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، ويتواصل تصوير أحداثه على قدم وساق؛ للعرض في دور السينما نهاية العام الحالي.
اطلعوا على: بحضور كريم محمود عبد العزيز وزوجته.. دينا الشربيني وروبي تشعلان المسرح بالساحل الشمالي
دينا الشربيني مع أحمد السعدني في لا ترد ولا تستبدلوعلى مستوى الدراما، تشارك دينا الشربيني النجم أحمد صلاح السعدني في مسلسل جديد، يحمل عنوان "لا ترد ولا تستبدل"، والذي انطلق تصويره منذ أيام؛ استعداداً لعرضه حصرياً عبر إحدى المنصات الرقمية، فور الانتهاء من تصويره ومراحله الفنية، وذلك ضمن أعمال الأوف سيزون، المنتظر عرضها على المنصات خلال الأسابيع المقبلة.
مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" تدور أحداثه في إطار اجتماعي، يحمل قضية مهمة، ويأتي من تأليف دينا نجم وسمر عبدالناصر، وإخراج مريم أبو عوف، وإنتاج عبد الله أبو الفتوح، فيما يشارك في البطولة، بجانب دينا الشربيني وأحمد السعدني، كلٌّ من: صدقي صخر، حسن مالك، فدوى عابد، جيدا منصور، وعدد آخر من الفنانين من المقرر الإعلان عن أسمائهم بالتزامن مع عمليات التصوير.
https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DN7_MBbkaM1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ويعيد تعاون دينا الشربيني وأحمد السعدني في مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" إلى الأذهان الكيمياء اللافتة التي جمعتهما في مسلسل "زي الشمس"، حيث شكّل الثنائي محوراً درامياً قوياً؛ نال إعجاب الجمهور والنقاد على حدٍ سواء وقت عرضه في موسم دراما رمضان 2019، وشارك في بطولته عدد النجوم، أبرزهم: ريهام عبد الغفور، أحمد داود، سوسن بدر، أحمد مالك، جمال سليمان، ومحمد علاء، وآخرون.
يمكنكم قراءة: أفلام جديدة في دور العرض المصرية أكتوبر المقبل.. تعرفوا إليها
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».