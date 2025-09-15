Adolescence.. دراما واقعية عن المُراهين تحصد 6 جوائز إيمي 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 08:12 صباحاً - شهد حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025 فوز المسلسل الدرامي الإنجليزي Adolescence بـ 6 جوائز خلال الحفل، التي تنوعت ما بين التمثيل والإخراج والكتابة.

فريق عمل مسلسل Adolescence يحصدون جوائز إيمي 2025

حصد المسلسل البريطانيالعديد من الجوائز خلال حفل توزيع جوائز إيمي 2025، حيث تسلم ستيفن غراهام جائزة أفضل ممثل رئيسي، فيما حصد أوين كوبر جائزة أفضل ممثل مساعد وبذلك يعد أصغر ممثل يحصل على جائزة إيمي خلال تاريخها.

كما حصدت أيضًا إيرين دوريتي جائزة أفضل ممثلة مساعدة، ولم تتوقف الجوائز عند التمثيل فقط، حيث حصد المخرج فيليب بارانتيني جائزة أفضل إخراج لمسلسل محدود أو مختارات أو فيلم، فيما حصد كل من جاك ثورن وستيفن غراهام جائزة كتابة متميزة لسلسلة محدودة أو مختارات أو فيلم.

Adolescence يرصد أسرار وتفاصيل عالم المراهقين

وكان مسلسل Adolescence قد تم عرضه في منتصف مارس الماضي، ودارت أحداثه خلال 4 حلقات فقط، وحينما تم عرضه حقق المسلسل نجاحًا كبيرًا على مستوى العالم بشكلٍ عام، حيث تصدر ترند الأكثر بحثاً على مواقع التواصل الإجتماعي نظرًا لما يتناوله المسلسل من عرض قضية إجتماعية يهتم بها الجميع وهي عالم المُراهقين وما يدور بداخله وما يتعرضون له بمثل هذا السن.

وخلال أحداث المسلسل والتي تميزت بإيقاع سريع تم كشف ومناقشة عالم المراهقة، وما يُقابله المُراهقون وما يفعلوه أيضًا ببعضهم البعض مثل التنمر والعنف وما يتعرضون له من أزمات نفسية سواء التي تتسبب بها عائلاتهم أو ما يقابلونه في الحياة وتأثير مواقع التواصل الإجتماعي عليهم.

وبشكل عام نجح مسلسل Adolescence في نقل صورة شديدة الواقعية لهذا العالم والتعبير عنهم، وعلى الرغم من إختلاف الثقافات بكل دولة عن أخرى إلا أن أزمة ومشاكل مرحلة المُراهقة تظل واحدة بكافة أنحاء العالم، مما جعل المسلسل يلقى نجاحاً كبيراً تخطى حدود المملكة المتحدة.

وجاء مسلسل Adolescence من تأليف جاك ثورن و ستيفن غراهام ومن إخراج فيليب بارانتانا، وشارك ببطولته آشلي والترز، أوين كوبر، فاي ميرسي، مارك ستانلي والعديد من الفنانين.

