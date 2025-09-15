أوين كوبر أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي على الإطلاق

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 06:59 صباحاً - خلال حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025 تم الإعلان عن فوز الممثل أوين كوبر بجائزة إيمي أفضل ممثل مساعد في مسلسل محدود أو مختارات أو فيلم، عن مُشاركته ببطولة مسلسل "Adolescence". و يبلغ أوين كوبر من العمر 16 عامًا وبذلك يُصبح أصغر ممثل يفوز بجائزة إيمي خلال تاريخها.

أحداث مسلسل Adolosence

تدور أحداث المسلسل حول مراهق يُدعى "جيمي" يبلغ من العمر 13 عام ويُفاجأ بإتهامه في قضية قتل زميلته بالمدرسة، وتقتحم الشرطة منزله ويتم القبض عليه.

وخلال أحداث المسلسل والتي تميزت بإيقاع سريع يتم الكشف عن عالم المراهقة، وما يُقابله المُراهقون وما يفعلوه أيضًا ببعضهم البعض مثل التنمر والعنف وما يتعرضون له من أزمات نفسية سواء التي تتسبب بها عائلاتهم أو ما يقابلونه في الحياة وتأثير مواقع التواصل الإجتماعي عليهم.

بشكل عام نجح مسلسل Adolescence في نقل صورة شديدة الواقعية لهذا العالم والتعبير عنهم، وعلى الرغم من إختلاف الثقافات بكل دولة عن أخرى إلا أن أزمة ومشاكل مرحلة المُراهقة تظل واحدة بكافة أنحاء العالم مما جعل المسلسل يلقى نجاحا كبيرا تخطى حدود المملكة المتحدة.

فوز سيث روغن و جين سمارت بـ إيمي أفضل ممثل بمسلسل كوميدي

شهد حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025 الإعلان عن فوز الممثل سيث روغن بجائزة إيمي أفضل ممثل كوميدي دور رئيسي عن مشاركته بمسلسل "The Studio".

وقال النجم سيث روغن خلال كلمته عقب تسلم الجائزة "لم أفوز بأي شيء في حياتي عندما كنت صغيرًا، اشتريت كأس بولينج مستعملًا من مزادٍ عقاري".، واختتم كلمته قائلًا: "لا أعرف ماذا أقول.. هذا رائع، شكرًا لكم. أُقدّركم جميعًا".

جين سمارت تفوز بجائزة إيمي للمرة الرابعة

كما تم أيضًا إعلان فوز الممثلة جين سمارت عن فوزها بجائزة إيمي أفضل ممثلة كوميدية دور رئيسي عن مشاركتها ببطولة الموسم الرابع من مسلسل " The Hacks" والتي تعد هي المرة الرابعة لتكريمها بجائزة إيمي خلال مسيرتها الفنية.

وقالت النجمة جين سمارت خلال كلمتها عقب تسلمها للجائزة: "من أجمل ما في الفوز بجائزة كهذه هو إتاحة الفرصة لي لشكر جميع الأشخاص الرائعين الذين أعمل معهم بشكل علني".

وبعد تقديمها الشكر لفريقها وأبنائها أضافت خلال كلمتها: "دعونا نكون لطفاء مع بعضنا البعض".

تفاصيل حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025

يُذكر أن منذ قليل توافد عدد كبير من النجوم ومشاهير التلفزيون في عرضٍ ليس فقط لأفضل الأعمال والبرامج التلفزيونية، بل لأفضل ما توصلت إليه صيحات الموضة والمجوهرات وتسريحات الشعر أمام عدسات المصورين وسط هتافهم وذلك على ريد كاربت حفل توزيع جوائز إيمي برايتايم 2025.

وقد اجتمع النجوم بأعمال تنوعت بين الدراما والكوميديا ووجوه جديدة ربما سيكون حفل هذا العام نقطة إنطلاق لهم نحو الشهرة والعالمية.

وجاء من أبرز الحضور: سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، كيت بلانشيت، كوينتا برونسون، بيدرو باسكال، سيدني سويني، كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

