إيمي برايمتايم 2025: هانا إينبيندر أفضل ممثلة مساعدة بعد غياب و جيف هيلر أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 سبتمبر 2025 05:11 صباحاً - ويستمر الإعلان عن الفائزين بجوائز إيمي برايتايم 2025 في ليلة فنية بإمتياز يتم الإحتفاء خلالها بأفضل الأعمال التلفزيونية، وفي هذا الحفل الضخم فازت الممثلة الشابة هانا إينبيندر بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي، كما فاز جيف هيلر بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي.

أفضل ممثل وممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي

تسلّمت هانا إينبيندر جائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي عن دورها في مسلسل "Hacks"، وقد حققت إينبيندر أول فوز لها بعد أربعة ترشيحات لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل كوميدي.

وأعربت إينبيندر عن دهشتها من الفوز بعد غياب دام عدة سنوات، كما عبّرت النجمة عن تأثرها الشديد وهي تشكر فريق عملها وطاقمها وزميلاتها في التمثيل، بمن فيهن جين سمارت.

وكذلك تسلم جيف هيلر جائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي عن دوره في مسلسل "Somebody Somewhere" وعند استلامه الجائزة، كان هيلر متأثرًا للغاية، حيث شكر كل من في حياته، بمن فيهم زميلته في التمثيل بريدجيت إيفرت وزوجها، وقال: "شكرًا لأنهما لم يضحكا عليّ أبدًا".

نجوم السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز إيمي

توافد عدد كبير من النجوم والمشاهير ليشهدوا ليلة تكريم أفضل المسلسلات والبرامج التلفزيونية خلال حفل توزيع جوائز إيمي، وجاء من بينهم؛ سيلينا غوميز وخطيبها بيني بلانكو، كيت بلانشيت، كوينتا برونسون، بيدرو باسكال، سيدني سويني، كاسي دي لورا، ديني ديركتو، إليزابيث واغمايستر، هيذر ماكماهان، بريشا ويب، ألبرت لورانس، زانا روبرتس راسي، ليتي ساهاغون، عارضة الأزياء البرازيلية كارولين ريبيرو، ميلفين روبرت، نيشيل تورنر وكيفن فرايزر، لوسي والش، الراقص ومصمم الرقصات الأمريكي ديريك هوف، جين روبنستين، زوري هول، جيرارد هول، باتريك غوميز، برونوين نيوبورت، سكوت إيفانز، إيمانويل رابوتي، سوزان ديغونغ، بول توماس تشين، جيد إس. ديفيس، بايغ زيمر، غريتا كاساغراندي، صوفيا سونغ، بينيديتا فينوتشي، جيسيكا رودس، الكاتبة الكوميدية البريطانية بيشا ك. آلي، عارضة الأزياء الأسترالية شانينا شايك، جاستين لوب، هانا بوس، ديبورا تشان، فيدرا باركس، شون هاتوسي وزوجته الممثلة كيلي ألبانيز، بول ثورين، والتون غوغينز، جيف روزنبيرغ، والتون غوغينز وزوجته المخرجة ناديا كونرز، روز أبدو، أندرو لو، أندرو ماتارازو، كارولين ليبكا، جو ماند، باتريك بول، الممثلة الأسترالية شبانة عزيز، مارتا بوزان، أماندا مارساليز، جو ماند، سارة بوك، ماريو لوبيز، سام نيفولا، إينوكا أوكوما، ديتشن لاكمان، ويليام ستنانفورد، مارك إنديليكاتو، سوبريا غانيش، جاكي تون، ريان كين، بول دبليو داونز، ديسي ليديك، جين ستاتسكي، مولي غوردون، جيسون سيجل وكايلا رادومسكي، سامانتا ريلي، تشيس سوي وندرز، المنتجة لورين ليفرانك، ميغان ستاتلر، رين غوب، جيل ريسك وولف، دان فوجلمان والممثلة كايتلين تومسون، كيب كروغر، إيزا بريونيس، سارة كاثرين هوك، والمزيد من النجوم.

